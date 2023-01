Si eres de las personas que la mayor parte de su tiempo se queda en casa, entonces es probable que tu conexión a internet sea mediante una red doméstica para que no agotes los datos móviles de tu teléfono Android, sin embargo, alguna vez te has preguntado ¿Por qué tu celular te muestra un signo de exclamación al costado del ícono WiFi? es algo que desde Depor te explicaremos a continuación.

¿Qué es la señal WiFi? es un tipo de conexión a internet de forma inalámbrica, la cual está presente en los teléfonos inteligentes desde hace mucho tiempo, sin embargo, a pesar de que la tecnología ha ido avanzando e incluso ya se creó el WiFi 6, las conectividades suelen fallar por algún motivo y es aquí cuando aparece el signo de exclamación (!).

La guía para quitar el signo de exclamación en el ícono del WiFi

Ya sabes por qué aparece el signo “!” en el ícono del WiFi que normalmente se ubica arriba a la derecha, cuando el modem router emite señal sin internet, ¿Tiene solución? la respuesta es sí, solo haz lo siguiente:

Primero, la solución convencional de siempre, reinicia el teléfono Android .

. Si el problema persiste desactiva y vuelve a encender el WiFi; caso contrario, activa el “modo avión” por unos segundos y apágalo, esto hará que todas las comunicaciones inalámbricas reinicien su proceso.

Un problema habitual es que la contraseña haya cambiado y estés navegando con una antigua.

Averías por tu zona, este problema es externo y debes esperar que la compañía lo solucione.

Desenchufa por unos 10 o 20 segundos el modem router y luego conéctalo nuevamente.

Así puedes saber cuánto tiempo está prendido tu celular

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona en el apartado que dice “Cuidado de la batería y dispositivo”, el nombre de las opciones varía ligeramente dependiendo de la marca y modelo del dispositivo.

Se abrirá una nueva ventana, desplázate hacia abajo y oprime sobre la opción “Diagnóstico”.

El siguiente paso es tocar en el botón denominado “Estado de reinicio encendido”, el cual se ubica en la parte inferior.

Te saldrá el siguiente mensaje: “Su teléfono lleva (x) días encendido”.

Es importante aclarar que tu teléfono Android no será afectado directamente si no lo apagas, no obstante, es recomendable hacerlo por los menos una vez a la semana, así le estarías dando un respiro a la batería o la memoria RAM, estas acciones podrían alargar la vida de tu equipo y mejorar su rendimiento.