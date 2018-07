Los Android de Google dominan el mercado, pero eso no significa que el sistema operativo no esté a salvo de las fallas. De hecho, cada cierto tiempo, hay noticias sobre los bugs del sistema que pueden comprometer tu información personal.



¿No sabes si tu smartphone está expuesto a estos fallos? ¿Qué hay de los demás usuarios que han tenido problemas al respecto? La consultora internacional Brancco elaboró una lista de los smartphones con Android que más han fallado en el primer trimestre de 2018.



El smartphone con Android que más fallos ha reportado es Samsung (27.4%), seguido por Xiaomi (14.2%) y Motorola (9.6%). Las demás marcas que siguen en la lista son Huawei (8.4%), InFocus (7.3%), 10or (6.3%) y LGE (4.7%).



Hay que tener en cuenta la cobertura de Samsung en el mercado como para reportar fallos del sistema de Android . Al haber más smartphones en el mercado, resulta entendible que hayan más reportes de fallos respecto a otras marcas que no cuentan con millones de terminales.

