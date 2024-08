Date el gusto de actualizar tu smartphone Android y iOS con nuevas herramientas. Los desarrolladores han liberado sus aplicaciones de pago para que puedas descargarlas hoy, domingo 4 de agosto de 2024. Te dejamos todos los enlaces para que inicies la instalación en pocos minutos.

Las aplicaciones de pago gratis hacen posible que tengas nuevas herramientas en tu celular sin tener que padecer de la publicidad, así como un servicio mejorado por quienes están detrás del desarrollo. Si es que cobran directamente por su trabajo, se espera que la calidad del mismo sea óptima y sin bugs de programación. Además, podrás ahorrarte varios dólares por solo unos pocos minutos de tu tiempo.

Lista de aplicaciones de pago gratis

Aquí te dejamos la lista de las aplicaciones de pago gratis y los enlaces que te llevarán a la tienda virtual de cada sistema operativo. Recuerda estar en tu cuenta actual de Android y iOS para que puedas mantener las aplicaciones en tu biblioteca y así descargarlos cuando incluso acabe la promoción.

Aplicaciones de Android

Premium Camera ( US$2,99 ): una aplicación de cámara flexible que ofrece más que solo filtros, sino también varias funciones.

( ): una aplicación de cámara flexible que ofrece más que solo filtros, sino también varias funciones. Relaxing Tangle Pro ( US$0,49 ): esta aplicación tiene como objetivo ayudarte a relajarte mientras interactúas con diferentes imágenes.

( ): esta aplicación tiene como objetivo ayudarte a relajarte mientras interactúas con diferentes imágenes. Speed Camera Radar Pro ( US$26,99 ) : para aquellos con un pie derecho pesado, esta aplicación puede ayudarlos a evitar recibir multas por exceso de velocidad no deseadas.

Aplicaciones de iOS

Metadata ( US$0,99 ): una aplicación que permite a los profesionales ver los metadatos de las fotografías tomadas.

( ): una aplicación que permite a los profesionales ver los metadatos de las fotografías tomadas. AppSecret ( US$1,99 ): esta aplicación ofrece una variedad de funciones de bloqueo para proteger datos importantes en su teléfono.

( ): esta aplicación ofrece una variedad de funciones de bloqueo para proteger datos importantes en su teléfono. Safety Photo+Video Pro ( US$3.99 ): otra aplicación para proteger tus archivos más privados detrás de una bóveda para evitar que miradas indiscretas los vean.

( ): otra aplicación para proteger tus archivos más privados detrás de una bóveda para evitar que miradas indiscretas los vean. mySymptoms Food Diary ( US$7,99 ): un rastreador de alimentos y síntomas que le ayuda a controlar mejor su salud.

Cuidado con los APK en tu smartphone

Las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

Te puede interesar