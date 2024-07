Descubre más trucos para WhatsApp en dispositivos Android e iOS. La aplicación de mensajería instantánea de Meta facilita la comunicación entre sus usuarios de manera simple y eficiente. Además, ofrece seguridad al permitir bloquear mensajes y llamadas. Sin embargo, también existe una opción para comunicarse mediante “números virtuales”.

WhatsApp no permite, a través de sus funciones oficiales, enviar mensajes como anónimo porque cada cuenta está asociada a un número telefónico. No obstante, en Internet, hay mods que permiten hacerlo pero tiene su limitaciones: el sistema de Meta no tardará en detectar el número digital pero hay una solución que hace bien su trabajo para establecer comunicación de manera anónima desde Android y iOS.

Cómo descargar Hushed

La aplicación Hushed permite a los usuarios obtener obtener números de teléfono privados para no dejar registro a la hora de hacer llamadas y enviar mensajes con suma privacidad. El programa cuenta con planes de pago según el uso que se le haga, pero hay una prueba gratuita de tres días.

Hushed está disponible para teléfonos con sistema operativo iOS 16.1.1 y Android 11 para adelante.

Cómo solicitar tu número de prueba gratuito de 3 días en Hushed

Descarga Hushed y, desde el menú principal, selecciona “Agregar número”

Clic en “Obtener un número gratis por 3 días” en la parte superior de la pantalla.

en la parte superior de la pantalla. Selecciona el código de área que te gustaría tu número gratis.

Clic en “Reclamar” para añadir el número en una de las suscripciones que aparece en el cuadro.

Ten en cuenta que las suscripciones de prueba se pueden cancelar en cualquier momento dentro de los tres días a través de tu cuenta de iTunes o Google Play, y no se hará el cobro por el número hasta el final de la prueba.

Una vez que tengas el “número virtual”, podrás acceder a WhatsApp y crear una cuenta como siempre y empezar a comunicarte de manera anónima.

La página de Hushed explica que, cuando el número virtual caduca inicialmente, el usuario tiene 48 horas para restaurarlo sin tener que pagar una tarifa. Después de 48 horas, se deberá pagar 2 dólares para restaurar el número en la aplicación con un nuevo plan. Después de siete días sin restaurar el número, ya no estará disponible para restaurarlo en la cuenta.

