Apple alista nuevos modelos más baratos para este año

Apple no tiene cuándo parar. El gigante estadounidense ha registrado once nuevos modelos de iPhone en la Comisión Económica Euroasiática (EEC). Por sus características, los nuevos iPhones serán aparentemente más asequibles y próximamente disponibles en el mercado.



Los nuevos iPhones de Apple llevan por número de modelo A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 y A2106. Según con la página Gizmodo, ninguno corresponde con un iPhone ya presentado, por lo que es improbable una renovación del iPhone 8 o el iPhone X.



Lo que sí parece es que serían los sucesores del iPhone SE, el iPhone más pequeño y asequible que no se actualiza desde 2016.



Los chicos de Tekz24 plantean que el hipotético 'iPhone SE 2' podría ser fabricado en India y contar con las siguientes características técnicas:



Chip A10 Fusion

2 GB de RAM

32 y 128 GB de almacenamiento

Cámara de 12 MP

Batería de 1700 mAh



Hay rumores que ya hablan de una tapa trasera de vidrio como la del iPhone 8 y con capacidad de carga inalámbrica. Antes de anticiparse, lo mejor es esperar a la conferencia inaugural de la WWDC, el evento para desarrolladores de Apple, para tener más novedades.

Vea también Inocente App de dibujo es capaz de robarte la contraseña de Facebook