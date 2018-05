Apple amenazada por Rusia si no bloquea Telegram de la App Store

La agencia rusa de regulación de las telecomunicaciones, Roskomnadzor , pidió a Apple cesar la distribución en Rusia de la app Telegram bajo pena de "posibles" medidas de represalia.



Según informa AFP , el comunicado de la Roskomnadzor otorga un plazo de 30 días a Apple para que deje de ofrecer la aplicación de mensajería cifrada Telegram a los usuarios rusos en la tienda de aplicaciones App Store . A su vez, el organismo ruso pide bloquear las notificaciones enviadas por Telegram , lo que significa que los usuarios no recibirían alertas en caso de nuevos mensajes.



"Para evitar posibles medidas de Roskomnadzor dirigidas al funcionamiento de los servicios Apple , les pedimos que nos informen lo antes posible sobre las futuras acciones de la empresa (Apple) para solventar esta problemática cuestión" , reza el comunicado.



El responsable de Roskomnadzor , Alexander Jarov , no precisó qué tipo de represalias aplicaría contra Apple en caso de no acatar la solicitud del gobierno ruso. "Cuando llegue la respuesta [de Apple], sabremos qué hacer" , añadió.



Recordemos que la justicia rusa ordenó a mediados de abril bloquear Telegram después de que la empresa rechazara entregar a los servicios de seguridad los medios para leer los mensajes de los usuarios. Sin embargo, la app evadió el bloqueo y sigue estando operativa en territorio ruso.



