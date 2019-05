Apple eliminará iTunes después de 18 años de funcionamiento

Las últimas

[{"id":117760,"title":"Comienza la era Juan Pajuelo: \u00bfqu\u00e9 jugadores de la reserva pueden debutar?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/juan-pajuelo-universitario-jugadores-reserva-debutar-dpm-117760","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1b020943f5.jpeg"},{"id":117719,"title":"\u00a1Se paraliza el mundo! Conoce a qu\u00e9 hora y en qu\u00e9 canales ver el Liverpool vs. Tottenham por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/hora-juega-liverpool-vs-tottenham-vivo-canales-mundiales-final-champions-league-2019-117719","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1782962e09.jpeg"},{"id":117722,"title":"\u00a1De Madrid al cielo! Final de Champions League v\u00eda ESPN: Liverpool vs Tottenham por la 'Orejona'","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/final-champions-league-vivo-liverpool-vs-tottenham-directo-bt-sports-fox-sports-movistar-liga-campeones-stream-live-wanda-metropolitano-espana-peru-inglaterra-117722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf17dcfc6123.jpeg"},{"id":117757,"title":"Tottenham vs. Liverpool EN VIVO por la Champions League: Ver gratis la final en el Wanda Metropolitano","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-liverpool-vivo-champions-league-ver-final-wanda-metropolitano-madrid-minuto-minuto-hora-fecha-canal-via-fox-sports-espn-movistar-univision-deportes-nnda-nnrt-117757","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1a869237aa.jpeg"},{"id":117772,"title":"Su mina de oro: revelan el monto que pide el Madrid a la Juventus por el fichaje de Isco","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-italia-revelan-sido-tasado-isco-interesa-juventus-fichajes-117772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1c3a885f43.jpeg"},{"id":117762,"title":"Maradona dormir\u00e1 cuatro d\u00edas seguidos: la cura del sue\u00f1o que se someter\u00e1 en Buenos Aires","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/diego-maradona-argentina-argentino-sometido-cura-sueno-cuatro-dias-buenos-aires-nndc-117762","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1ae47e923f.jpeg"},{"id":117716,"title":"\u00bfQu\u00e9 significa la palabra 'milonga' que utiliz\u00f3 Claudio Pizarro para responderle a Ricardo Gareca?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-significa-palabra-milonga-utilizo-claudio-pizarro-responderle-ricardo-gareca-117716","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb54b075f6b.jpeg"},{"id":117622,"title":"Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO y EN DIRECTO: juegan en la 'Incontrastable' por la Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-sport-huancayo-vivo-online-ver-gratis-via-golperu-seguir-transmision-fecha-16-directo-liga-1-117622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf068348fc87.jpeg"},{"id":117672,"title":"\u00a1Hazte millonario! Lo que pagan las apuestas para la final de la Champions entre Liverpool y Tottenham","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-tottenham-pagan-casas-apuestas-ven-favorito-reds-pagan-cuotas-champions-league-liga-campeones-nndc-117672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf13732a60b2.jpeg"},{"id":117639,"title":"\u00a1Conectados desde Madrid! Gu\u00eda de canales y horarios del Liverpool vs. Tottenham por final de Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-tottenham-vivo-online-directo-fox-sports-espn-bein-tyc-sports-fecha-hora-canal-final-champions-league-madrid-2019-117639","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf174414a3d2.jpeg"},{"id":117768,"title":"Tabla de posiciones de la Liga 1: as\u00ed se encuentra antes del inicio de la fecha 16 del Torneo Apertura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-vivo-universitario-deportes-alianza-lima-sporting-cristal-binacional-resultados-fecha-16-torneo-apertura-liga-1-117768","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1b836ee37a.jpeg"},{"id":117769,"title":"\"Claro que extra\u00f1o a Ronaldo\": Lionel Messi explica la salida del portugu\u00e9s del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/messi-barcelona-revela-extrana-cristiano-ronaldo-real-madrid-liga-santander-espana-117769","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1bd88ac3e5.jpeg"},{"id":117770,"title":"\"Fuimos con miedo\": Messi y su dura autocr\u00edtica de la eliminaci\u00f3n ante Liverpool en la Champions League","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-le-duele-eliminacion-champions-league-liverpool-desgracia-nndc-117770","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1bb721ef94.jpeg"},{"id":117771,"title":"Los aciertos de Ricardo Gareca en la Selecci\u00f3n Peruana que fueron cuestionados [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-aciertos-ricardo-gareca-cuestionados-fotos-117771","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/26\/5ceabbdba2575.jpeg"},{"id":117728,"title":"\u00bfC\u00f3mo llegan Paolo Guerrero y los dem\u00e1s goleadores del Grupo A a la Copa Am\u00e9rica 2019?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-paolo-guerrero-goleadores-seleccion-grupo-dpm-117728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf181b3e7079.jpeg"},{"id":117766,"title":"\u00a1No te quedes, sobrino! Desde este lunes ya puedes conseguir tu Revidepor de Per\u00fa rumbo a la Copa Am\u00e9rica","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/revidepor-seleccion-peruana-rumbo-copa-america-sale-lunes-117766","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1b471e144a.jpeg"},{"id":117764,"title":"Y as\u00ed se les escap\u00f3: Lionel Messi revel\u00f3 c\u00f3mo fue su frustrada llegada a River Plate","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/lionel-messi-argentina-river-plate-dia-frustro-fichaje-millonario-117764","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1b65831256.jpeg"},{"id":117761,"title":"\u00a1Partidazo desde C\u00f3rdoba! Gu\u00eda de horarios y canales del Boca Juniors vs. Tigre por final de la Copa de la Superliga","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-tigre-vivo-mario-alberto-kempes-fecha-hora-canal-directo-online-via-fox-sports-tnt-sports-stream-live-copa-superliga-argentina-117761","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1b454ed42f.jpeg"},{"id":117767,"title":"Huawei | Se filtran im\u00e1genes de Ark OS, el sistema operativo que pretende reemplazar a Android","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-filtran-imagenes-ark-sistema-operativo-pretende-reemplazar-android-117767","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1b0eba5e30.jpeg"},{"id":117721,"title":"Liverpool vs. Tottenham: horarios para seguir EN DIRECTO la final de la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-tottenham-vivo-final-champions-league-fox-sports-2-espn-2-ver-futbol-directo-gratis-online-wanda-metropolitano-minuto-minuto-fecha-hora-canales-tv-madrid-espana-nnda-nnrt-117721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1785225314.jpeg"},{"id":117756,"title":"Pirata FC en crisis: hace 'purga' de futbolistas y ni el presidente se salv\u00f3","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/pirata-fc-hay-crisis-recien-ascendido-futbol-peruano-117756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/23\/5c9696d4740a6.jpeg"},{"id":117765,"title":"Javier Arce: \u201cMe hubiera gustado que jugadores de Binacional est\u00e9n en la convocatoria de Ricardo Gareca\u201d","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-javier-arce-me-hubiera-gustado-jugadores-binacional-esten-convocatoria-gareca-117765","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/25\/5c226289e6561.jpeg"},{"id":117592,"title":"Combate Am\u00e9ricas en Per\u00fa: sigue el evento de artes marciales mixtas desde el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/combate-americas-vivo-directo-online-live-streaming-tv-hd-via-movistar-deportes-dazn-sigue-evento-mma-artes-marciales-mixtas-celebra-primera-peru-117592","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1b23605723.jpeg"},{"id":117758,"title":"Cambi\u00f3 el valor en el mercado: la nueva cotizaci\u00f3n de la Selecci\u00f3n Peruana [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-cotizacion-nueva-blanquirroja-copa-america-fotos-117758","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1ae25e93a5.jpeg"},{"id":117749,"title":"UFC Fight Night: Alexander Gustafsson enfrenta a Anthony Smith en la estelar del evento en Suecia","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-fight-night-vivo-via-fox-sports-3-ver-directo-evento-gustafsson-vs-smith-estocolmo-suecia-117749","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1a0352da2d.jpeg"},{"id":117713,"title":"Cuesti\u00f3n de palabra: la regla de oro de Ricardo Gareca que empez\u00f3 el problema con Claudio Pizarro","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/claudio-pizarro-ricardo-gareca-regla-casos-similares-sucedieron-seleccion-peruana-copa-america-dpm-117713","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf177b464fd2.jpeg"},{"id":117763,"title":"Apple eliminar\u00e1 iTunes despu\u00e9s de 18 a\u00f1os de funcionamiento","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/apple-eliminara-itunes-despues-18-anos-funcionamiento-117763","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1a9cb89bd0.jpeg"},{"id":117759,"title":"Empez\u00f3 la purga: Mauro Icardi no seguir\u00e1 en el Inter de Mil\u00e1n por pedido de Antonio Conte","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-2019-mauro-icardi-seguira-inter-milan-pedido-antonio-conte-117759","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1ad52ee0ff.jpeg"},{"id":117754,"title":"Y no eran cualquiera...: los futbolistas que alguna vez renunciaron a su selecci\u00f3n [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/claudio-pizarro-gareca-messi-futbolistas-renunciaron-selecciones-copa-america-fotos-117754","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1a70889a81.jpeg"},{"id":117739,"title":"La raz\u00f3n por la que Jes\u00fas Pretell fue convocado para disputar la Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-convocatoria-jesus-pretell-aparicion-grata-juan-carlos-oblitas-video-117739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1958f86d72.jpeg"},{"id":117751,"title":"Dragon Ball Super | El tercer deseo de Moro podr\u00eda ser el siguiente seg\u00fan teor\u00edas","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-tercer-deseo-moro-siguiente-teorias-mangaplus-capitulo-48-espanol-online-117751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1a2514ebb2.jpeg"},{"id":117750,"title":"La otra revoluci\u00f3n: los cambios de dorsales que se dar\u00e1n en el Madrid tras el mercado de fichajes","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-cambios-dorsales-plantilla-altas-bajas-mercado-fichajes-117750","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1a72f7ab0d.jpeg"},{"id":117753,"title":"Juan Carlos Oblitas: \"El objetivo final es la clasificaci\u00f3n al Mundial Qatar 2022\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/juan-carlos-oblitas-objetivo-final-clasificacion-mundial-qatar-2022-117753","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/24\/5c49d835052e2.jpeg"},{"id":117744,"title":"\u00a1Sorpresa! Francisco Ducl\u00f3s y Hansell Riojas jugar\u00e1n en la reserva de Alianza Lima","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-sport-huancayo-francisco-duclos-hansell-riojas-jugaran-reserva-club-intimo-117744","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/19\/5bca6b6185039.jpeg"},{"id":117752,"title":"Fortnite | \u00bfC\u00f3mo conseguir el Fortbyte #88 en el Battle Royale? [GU\u00cdA]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-fortbyte-88-battle-royale-guia-117752","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf1a275684bc.jpeg"},{"id":117745,"title":"No va a ser tan f\u00e1cil: Maurizio Sarri y la reuni\u00f3n que decide si sigue en Chelsea o llega a Juventus","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-2019-maurizio-sarri-reune-chelsea-definir-futuro-interes-juventus-italia-117745","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf19ffb6ddd0.jpeg"},{"id":117747,"title":"The Batman: Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo Caballero de la Noche","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/the-batman-robert-pattinson-confirmado-nuevo-caballero-noche-117747","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf19a00c1ebd.jpeg"},{"id":117748,"title":"League of Legends ofrece algunos detalles sobre siguiente balance de campeones","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-riot-games-ofrece-detalles-siguiente-balance-campeones-117748","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf19ccc58ddd.jpeg"},{"id":117743,"title":"''Queremos escribir historia'': el mensaje de Pochettino previo al Liverpool-Tottenham por Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-tottenham-pochettino-confiesa-spurs-quieren-escribir-historia-champions-league-117743","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf19e2250178.jpeg"},{"id":117742,"title":"\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 en la Copa Am\u00e9rica Argentina 1916? Todo lo que nunca te contaron","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/copa-america-paso-copa-america-argentina-1916-historia-nnda-nndlt-117742","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf19c7c5c0b2.jpeg"},{"id":117613,"title":"Argentina perdi\u00f3 2-1 ante Corea del Sur pero clasific\u00f3 a los octavos del Mundial Sub 20 de Polonia","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-corea-sur-vivo-online-directo-directv-sports-fecha-3-grupo-f-mundial-sub-20-polonia-2019-tyc-sports-minuto-minuto-nndc-117613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf18a5fc686d.jpeg"},{"id":117740,"title":"Prensa chilena cataloga de \"guerra total\" el intercambio entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-prensa-chilena-cataloga-guerra-total-intercambio-ricardo-gareca-claudio-pizarro-117740","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/05\/05\/5aedf72c23dea.jpeg"},{"id":117738,"title":"En Madrid, y sin Sergio Ramos: \u00bflleg\u00f3 la hora de la revancha de Salah en la Champions League?","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-tottenham-salah-enfrenta-revancha-final-champions-league-vez-wanda-metropolitano-117738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf194ec58429.jpeg"},{"id":117638,"title":"\u00a1Ahora vienen los octavos! Argentina cay\u00f3 2-1 ante Corea del Sur pero clasific\u00f3 a la siguiente ronda del Mundial","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-corea-sur-vivo-fecha-hora-canal-mundial-sub-20-2019-bein-sports-goltv-grupo-f-polonia-minuto-minuto-117638","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/31\/5cf18f69472f9.jpeg"}]