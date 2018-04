¿Una mala jugada? El HomePod de Apple no está generando las ventas que el directorio proyectaba, a pesar de la calidad del producto en el mercado de las bocinas inteligentes.



El problema es que justamente no son tan "inteligente", pues no tiene soporte para dispositivos que no sean iOS. Tampoco funciones integradas para fuentes de música que no sean Apple Music.



Si a esto sumamos la pobre calidad de interacción con los controles de voz de Siri , tenemos un desastre en las tiendas de Apple.



De acuerdo con Bloomberg, el precio del HomePod (US$349) es muy alto para los potenciales compradores. Una prueba de ello -según estadísticas de Slice Intelligence- es que en las primeras 10 semanas de ventas, el HomePod logró alcanzar solo el 10% del mercado. A comparación del 73% alcanzado por el Amazon Echo, el fracaso parece rotundo.



Apple quiere cambiar la situación y se rumorea que lanzará una versión más económica de US$150 a finales de 2018. Habrá que esperar si es que la manzana mordida logra recuperar la confianza de los usuarios.



¿Les parece caro? ¿Pagarían por unos parlantes así?

