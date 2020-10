Apple iPhone 12: el detalle “oculto” sobre el MagSafe y la carga inalámbrica rápida

Una de las novedades del iPhone 12 es el MagSafe de Apple. El dispositivo permite cargar de forma inalámbrica el doble de rápido el nuevo dispositivo de la compañía estadounidense. Ahora, hay un detalle que debes tener en cuenta.

Sucede que Apple no ha especificado que los usuarios deberán tener un accesorio MagSafe de la marca o autorizado para acceder a la carga inalámbrica rápida de 15W. De no ser así, la carga será de la mitad, 7.5W. Lo más incierto es que no hay una explicación al respecto, ya que este dato solo está disponible en la ficha técnica del MagSafe.

Hay que tener en cuenta que los accesorios MagSafe son fabricados por Apple. Puedes comprarlo a 39 dólares. Las marcas Belkin y Griffin también ofrecerán MagSafe para cargar el iPhone, aunque se desconoce la fecha de lanzamiento.

El cargador MagSafe inalámbrico incorpora imanes alineados para acoplarse al instante al iPhone 12 o iPhone 12 Pro y cargarlo aún más rápido. Los iPhones de Apple compatibles con este accesorio son los siguientes:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone SE (2.ª generación)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 12 | Precios

Tras un mes de retraso, la compañía estadounidense Apple lanzó lo que sería su producto estrella: se trata del iPhone 12 que esta vez llega en hasta 4 variantes: el estándar, el mini, el Pro y Pro Max. Si bien se anunciaron que empezarán a venderse antes de fin de mes, ya se conocen los precios oficiales. ¿Cuánto costará en mi país?

Si vives en Latinoamérica y estás esperando que el iPhone 12 llegue a Perú, España, México, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, entre otros, pues aquí te mencionaremos los precios en base a la conversión de moneda.

Estados Unidos: 749 dólares

749 dólares España: 909 euros

909 euros México: 22,499 pesos mexicanos

22,499 pesos mexicanos Perú: 2691 soles peruanos

2691 soles peruanos Colombia: 2892638 pesos colombianos

2892638 pesos colombianos Argentina: 57947.04 pesos argentinos

57947.04 pesos argentinos Chile: 598301.20 pesos chilenos

598301.20 pesos chilenos Ecuador: 749 dólares

749 dólares Brasil: 4178.75 reales