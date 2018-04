El iPhone X de Apple viene conquistando el mercado. Un estudio de Counterpoint Research señala que el 86% de las utilidades generadas por la venta de smartphones en el mundo durante el cuarto trimestre de 2017 provino de la venta de celulares de Apple.



De este total de ventas, el 35% proviene de la venta del iPhone X, cuyo precio base es de US$999. A pesar del precio, el público está apostando por la novedad tecnológica de Apple.



Los otros teléfonos de Apple que destacan entre los más vendidos figuran el iPhone 8 de 4.7 pulgadas (19.1%), el iPhone 8 Plus de 5.5 pulgadas (15.2%) y el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus con 6.2% y 5%, respectivamente.



Respecto a los teléfonos de la competencia, Samsung destaca con los Galaxy Note 8 y el Galaxy S8 Plus con 3.9% y 1.7%.

