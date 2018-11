¿Será el momento para comprar un iPhone XR de Apple ? Un reporte del Wall Street Journal ha revelado que el gigante de Cupertino reducirá el precio de venta del iPhone XR en Japón, uno de sus principales mercados, para reiniciar la producción de los iPhone X.



La situación del iPhone XR parece indeterminada para los directivos de Apple, teniendo en cuenta que hubo un reporte del WSJ que las ventas no alcanzaron las expectativas para lo que se denominó el "iPhone barato". Esto habría llevado a reducir su producción en un 30%, a pesar de las críticas a favor para convertirse en el modelo más vendido del año. Probablemente el precio de salida aún no es tan "económico" para captar a los usuarios que desean cambiarse de sistema operativo.



Apple también tiene planes de reactivar la producción del iPhone X en el país asiático. Esto se debe al acuerdo con Samsung Display de generar una orden mínima de páseles OLED luego de ordenar la reducción en la producción de los iPhone XS y XS Max.



Cabe precisar que las fuentes del Wall Street Journal hace referencia a fuentes no confirmadas sobre la producción del iPhone XR.