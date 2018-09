Lo malo de los nuevos smartphones es que no tienen dimensiones únicas, por lo que hay gadgets que no podremos utilizar en varios móviles. La gran pregunta ahora es si la funda del iPhone X sirve para el nuevo iPhone XS. ¿Será posible ahorrarse algo de dinero con Apple ?



Sucede que las fundas tienen proporciones determinadas, así como la distribución de los agujeros para la cámara, el auricular y el puerto de carga. Respecto al iPhone XS y iPhone X de Apple, ambos miden 143,6 x 70,9 x 7,7 mm, pero se diferencian en el peso: el iPhone XS pesa 2 gramos más que el iPhone X original.



La diferencia en el peso no es determinante a la hora de querer usar la misma funda del iPhone X en el iPhone XS, por lo que sí podrás ahorrar algo de dinero en la tienda.



Además de la funda, los protectores de pantalla del iPhone X son compatibles con el iPhone XS.

