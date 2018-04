¿Más es mejor? Apple viene ideando un futuro iPhone con tres cámaras, siguiendo así los pasos del nuevo Huawei P20 Pro.



De acuerdo con Economic Daily News, la manzana mordida viene desarrollando su propio sistema de triple cámara para el 2019. A esto se suma un sensor de 12 Megapíxeles.



El citado medio agrega que la nueva triple cámara contará con 5x de zoom. No se precisa si se trata de zoom digital u óptico. En caso de ser el primero, el nuevo iPhone estaría por debajo del iPhone X.



De momento no hay mayores novedades, debido a que muy poca información se ha filtrado desde Apple. No hay otra que esperar al menos dos generaciones contando desde el iPhone X.