Se acerca el fin de semana y no hay nada mejor que escuchar algo de buena música en el Apple Music. La agencia AP ha compartido una lista de los temas musicales más populares en Hispanoamérica.



El tema "Te boté" , de Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny, ocupa los primeros lugares en países como Argentina, Chile y Colombia. Lo mismo se puede decir de "Sin pijama" , el nuevo hit de Becky G y Natti Natasha.



Aquí te compartimos la lista completa del top diez en los países donde Apple Music es tendencia.



Argentina



1.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico



2.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha



3.- “Dímelo” - Paulo Londra



4.- “Toda (remix)” - Alex Rose, Rauw Alejandro, Cazzu, LEnny Tavárez & Lyanno



5.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin



6.- “X” - Nicky Jam y J Balvin



7.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny



8.- “Jocelyn Flores” - XXXTentacion



9.- “The Light is Coming” - Ariana Grande con Nicki Minaj



10.- “Mi cama” - Karol G



Chile



1.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico



2.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha



3.- “La player (Bandolera)” - Zion & Lennox



4.- “Jocelyn Flores” - XXXTentacion



5.- “Duro y suave” - Leslie Grace y Noriel



6.- “No es justo” - J Balvin y Zion & Lennox



7.- “X” - Nicky Jam y J Balvin



8.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin



9.- “Dura” – Daddy Yankee



10.- “One Kiss” – Calvin Harris y Dua Lipa



Colombia



1.- “No es justo” - J Balvin y Zion & Lennox



2.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico



3.- “La player (Bandolera)” - Zion & Lennox



4.- “Ambiente” - J Balvin



5.- “X” - Nicky Jam y J Balvin



6.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin



7.- “Madura” - Cosculluela con Bad Bunny



8.- “Te amo” - Piso 21 con Paulo Londra



9.- “Mocca” - Lalo Ebratt y Trapical



10.- “I Like It” - Cardi B, Bad Bunny y J Balvin



Estados Unidos (música latina)



1.- “Calypso” - Luis Fonsi con Stefflon Don



2.- “Mi sorpresa fuiste tú” - Calibre 50



3.- “Curiosidad” - Yandel, Mambo Kingz y DJ Luian con Jon Z, Zion y Noriel



4.- “Zum zum” - Daddy Yankee, RKM & Ken-Y y Arcángel



5.- “Momentos” - Bryant Myers y Cosculluela



6.- “Para ti papá” - Ulices Chaidez y Sus Plebes



7.- “Qué tomo pa’ olvidarla” - Pasabordo



8.- “Que me duela” - Gloria Trevi



9.- “Mal de la cabeza” - Mau y Ricky y Becky G



10.- “Ángel en la tierra” - Víctor Manuelle



México



1.- “Te boté” – Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico



2.- “One Kiss” - Calvin Harris y Dua Lipa



3.- “X” - Nicky Jam y J Balvin



4.- “Me niego” - Reik con Ozuna y Wisin



5.- “Culpable o no (miénteme como siempre)” - Luis Miguel



6.- “Sin pijama” - Becky G y Natti Natasha



7.- “Déjala que vuelva” - Piso 21 con Manuel Turizo



8.- “Bella” - Wolfine



9.- “Cuando nadie ve” - Morat



10.- “Jocelyn Flores” - XXXTentacion



Venezuela



1.- “Te boté” - Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny presentan: Nio Garcia, Darell y Casper Mágico



2.- “Ocean” - Martin Garrix con Khalid



3.- “Amantes” - Greeicy y Mike Bahia con Mike Bahia



4.- “1, 2, 3” - Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Ghetto



5.- “No es justo” - J Balvin y Zion & Lennox



6.- “No me acuerdo” - Thalía con Natti Natasha



7.- “Bella (remix)” - Wolfine y Maluma



8.- “Bed” - Nicki Minaj con Ariana Grande



9.- “Duro y suave” - Leslie Grace y Noriel



10.- “A partir de hoy” - David Bisbal y Sebastián Yatra

