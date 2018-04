Los dispositivos Apple se caracterizan por ser uno de los más difíciles de reparar. Lo cotidiano es comprarse un nuevo teléfono o extender la garantía vía AppleCare. Siempre existe la alternativa de repararlo, pero tememos que eso es una aventura con el iMac Pro.



A uno de los trabajadores del canal de YouTube Linus Tech Tips se le cayó sin querer la pantalla de una iMac Pro, rajando el cristal y dañando el conector. Linus Tech Tips aprovechó la situación para hacer una breve crónica sobre la odisea que es reparar este producto de Apple, estando ellos dispuestos a reparar el coste del servicio técnico.



Los problemas empezaron cuando la misma Apple dijo que no podía arreglarla, a pesar de lo sencillo que era reemplazar la pantalla por una nueva. Los de soporte técnico explicaron que no contaban con la pieza necesaria para el recambio de pantalla.



La única opción para dar con la pieza era contactando a un proveedor de servicios autorizado por Apple para solicitarla, solo que ellos no pueden dársela a terceros que no tengan la certificación de Apple.



Linus Tech Tips concluye sobre la dificultad de Apple por contar con una infraestructura de soporte para reparar un producto recién lanzado.