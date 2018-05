Apple te regala 60 euros si cambiaste la batería del iPhone en 2017

Las baterías del iPhone de Apple han generado polémica entre los usuarios, debido al uso que la iOS hacía de ella para afectar su rendimiento: una especie de obsolescencia programada para ganar dinero con el cambio de batería.



El cambio de la batería fue tan drástico que Apple no se dio abasto luego de reducir el precio de la misma en 2018. ¿Pero qué hay de los que cambiaron la batería antes?



Apple comunicó en un documento oficial que las personas que han cambiado la batería entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2017 accederán a un crédito de 60 euros.



Cabe precisar que los dispositivos que entran en el programa son el iPhone 6 y todos los modelos posteriores excepto los iPhone 8 y el iPhone X (no existían en 2017).



Para saber si tienes derecho a los 60 euros, deberías recibir un correo entre hoy mismo y el 27 de julio donde se informará el procedimiento para hacer uso del monto. En caso de no recibir la notificación, puedes contactarte directamente con Apple para explicar el caso a partir del 1 de agosto.

