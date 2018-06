Apple reparará gratuitamente el teclado 'mariposa' de tu MacBook 

Los reportes sobre problemas con los teclados de los MacBook de Apple comenzaron a notarse en las redes sociales. Algunas teclas se quedaban pegadas e inclusive dejaban de funcionar, una situación que molesta mucho a los usuarios por las altas tarifas de reparación de la empresa.

Inclusive el problema se manifestaba luego de unos cuantos años de uso, pasando el tiempo de reclamo de la garantía del producto. Pues la empresa ha tomado cartas en el asunto y publicó un comunicado en el que se compromete en dar reparación gratuita a los siguientes aparatos:

MacBook (Retina, 12-­inch, Early 2015)

MacBook (Retina, 12­-inch, Early 2016)

MacBook (Retina, 12-­inch, 2017)

MacBook Pro (13­-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (15-­inch, 2016)

MacBook Pro (15-­inch, 2017)

Como se pueden dar cuenta, solo aplica hasta aparatos con teclado 'mariposa' desde el 2015 hasta la producción del 2017. Apple declaró lo siguiente: "Hemos un lanzado un programa de servicio que cubre un pequeño número de clientes con problemas en los teclados de algunos modelos de Macbook y Macbook Pro, que muestran ciertos problemas, como letras o caracteres que se repiten inesperadamente o no aparecen cuando se aprietan, o teclas "pegajosas" que no responden de manera consistente.".



► Comunicado oficial de Apple