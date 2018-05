Apple Watch obtiene patente para modelo con pantalla circular

Apple Watch busca marcar tendencia en el futuro de los relojes inteligentes. El gigante de Cupertino ha obtenido una patente para una pantalla redonda, lo que posiblemente sea un nuevo modelo del smartwatch.



Los Apple Watch no han cambiado de diseño desde su lanzamiento en 2015. Las nuevas generaciones prácticamente tienen el mismo cuerpo y pantalla rectangular. Pero no creas que a Apple recién se le ocurrió esta idea.



La patente se había presentado inicialmente después del lanzamiento original de Apple Watch. Quizá Apple planea asegurar el modelo antes que otra empresa se adelante con un smartwatch redondo.



Pero no hay que adelantar opinión. Si bien Apple ya recibió la patente, eso no significa que necesariamente van a fabricar Apple Watch redondos. Será cuestión de tiempo para ver cuál es la próxima generación de estos relojes futuristas.