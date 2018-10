Los smartphones mejoran sus funciones, pero de qué sirve tanta maravilla si es que no tienen una batería adecuada. Los móviles que ahora mismo están marcando la pauta son el iPhone XS , XS Max, X, Samsung Galaxy Note 9 y One Plus 6. ¿Cuál de ellos tienen la mejor autonomía?



El canal de YouTube Mrwhosetheboss reunió todas las versiones del iPhone XS y el más exclusivo Samsung Galaxy Note para evaluar el rendimiento de cada móvil junto a un temporizador.



El móvil con mayor capacidad de energía es el Samsung Galaxy Note 9 con 4000mAh, seguido por el OnePlus 6 con 3300mAh y el iPhone XS Max con 3174mAh.



A pesar de las capacidades, el primero lugar lo obtuvo el iPhone XS Max tras 5 horas 8 minutos de autonomía, seguido por el iPhone XS con 4 horas 56 minutos. El último lugar lo tuvo el iPhone X con 4 horas y 11 minutos.