"Avengers: Infinity War": ¿Captain Marvel alzará el martillo de Thor en Avengers 4? [SPOILER]

Hay muchas expectativas sobre Capitana Marvel . Luego del final de "Avengers: Infinity War" , los fanáticos de Marvel siguen haciéndose preguntas sobre cómo Avengers 4 retomará la historia. Existen varias teorías al respecto, ¿pero qué hay del papel de Capitana Marvel ?



Capitana Marvel ha sido presentada como uno de los personajes más fuertes del Universo Marvel . Si esto es así, ¿será acaso "digna" para levantar el Mjolnir , el martillo de Thor que posiblemente reaparezca en Avenger 4 ? Si vamos a hablar de esto, lo mejor sería advertir lo siguiente...



ALERTA DE SPOILER



Luego de la muerte de varios superhéroes tras el chasquido de Thanos , Capitana Marvel aparece una luz de esperanza ante el caos. No por nada Nick Fury la contacta inmediatamente tras enterarse de la desgracia.



El presidente de Marvel Studios , Kevin Feige , ya dijo que el poder de Capitana Marvel es "fuera de serie" y que ella será "con mucho el personaje más fuerte que hemos tenido".



Estas palabras dan cuenta del verdadero poder de Capitana Marvel , ¿pero será eso suficiente para hacerse del Mjolnir?



Si has seguido la franquicia, sabrás que Capitán América logró moverla y Vision pudo manipularla sin problemas, ambos personajes conocidos por su "pureza" como héroe. ¿Por qué Capitana Marvel no podría hacerlo?



Una teoría para traer el Mjolnir de regreso a Avengers 4 (recordemos que el martillo favorito de Thor fue destruido en Ragnarok ) es el tan comentado viaje en el tiempo. De ser así, ¿qué haría Thor entonces con la Stormbreaker ? ¿O será que Thor se quedará con ella?



Según el portal Screenrant , Capitana Marvel sería capaz de blandir la Stormbreaker , porque no cuenta con el encantamiento del Mjolnir que solo una persona "digna" pudiera alzarla. Solo haría falta mucha fuerza y eso es algo que ya adelantó Feige.



De momento, solo hay teorías sobre cómo se desarrollará la trama teniendo en cuenta que Capitana Marvel llegará para poner orden a la situación. ¿Cuál es tu favorita?