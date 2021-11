A partir del 26 de noviembre se celebrará en varios países el Black Friday 2021 o Viernes Negro y son varias las marcas que ya han publicado no solo su listado oficial de precios, sino también una serie de paquetes que incluyen infinidad de artículos entre celulares, gadgets, etc. Es por esa razón que Xiaomi no quiere quedarse atrás y ha anunciado qué dispositivos estarán a bajo costo en su tienda.

La marca china, con presencia en varios lugares del mundo, ha anunciado que para este Black Friday 2021 habrá descuentos desde 200 hasta los 1000 soles. ¿Cuáles son los dispositivos rebajados? Todos los precios serán hasta el 29 de noviembre. Aquí te los contamos.

OFERTAS DE XIAOMI POR BLACK FRIDAY 2021

Xiaomi Mi Smart Band 5

Esta pulsera viene en tono negro, con una pantalla a color, once modos deportivos, resistencia al agua y monitor del sueño. Asimismo tiene contador de pasos, distancia, calorías quemadas. Su precio por Black Friday 2021 será de 87.5 soles.

Tiene contador de pasos, distancia, calorías quemadas. (Foto: Xiaomi)

Mi Electric Scooter Pro 2

Esta scooter cuenta con una aleación de aluminio de grado aeronáutico para el cuerpo principal. Sólo se tarda 3 segundos en plegarse. El sistema de control de crucero ayuda a mantener una velocidad constante establecida por el usuario y de esta manera, aliviarlos de la presión constante y tensión. Su costo será de 1849 soles.

Redmi Buds 3 Pro

Escuchar tu música o podcast favorito sin preocuparte por nada es el mejor regalo que puedes dar esta temporada. Estos buds cuentan con cancelación de ruido (35 dB), tres micrófonos, carga rápida, conexión dual y control gestual. Su precio será de 289 soles.

Estos buds cuentan con cancelación de ruido. (Foto: Xaomi)

Xiaomi 11 Lite 5G NE + Xiaomi Smart Band 5

Xiaomi ha vuelto con la serie 11 Lite: una línea de móviles con una gran relación calidad-precio. Incluye el Xiaomi 11 Lite 5G NE (Nueva Edición), el mismo que cuenta con una cámara delantera de 20MP y trasera de 64MP + 8MP + 5MP. Tiene una pantalla FHD de 6.5′' y sistema operativo Android 11. El costo será de 1799 soles.

Tiene una pantalla FHD de 6.5′' y sistema operativo Android 11. (Foto: Xiaomi)

Xiaomi 11T

En color Meteorite Gray, este smartphone de gama alta de Xiaomi, llega con el procesador MediaTek Dimensity 1200 a bordo. Asimismo ofrece una pantalla AMOLED, con una cámara que adopta los 108 megapíxeles para su sensor principal. Su precio será de 2149 soles.