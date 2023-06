No sé muy bien qué me parece esto, pero Netflix ha creado una web en la que puedes diseñar tu propio póster de “Black Mirror” al estilo de “Joan Is Awful”, como si fueras el protagonista de tu propia serie limitada.

El episodio 1 de Black Mirror, “Joan Is Awful”, sigue a una mujer llamada Joan que, sin darse cuenta, cedió sus derechos de vida a Streamberry, una plataforma de streaming, al pasar por alto los términos y condiciones del servicio.

La mujer ve cómo Streamberry (una app muy parecida a Netflix) ha convertido su vida y sus secretos en una serie dramática, protagonizada por la famosa estrella de Hollywood, Salma Hayek. La protagonista experimenta poco a poco cómo su realidad se transforma lentamente en una pesadilla.

CÓMO HACER TU PROPIO PÓSTER DE ‘JOAN IS AWFUL’:

Aquí te decimos cómo hacerlo desde tu teléfono Android. También puedes crear tu propio póster desde web. Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Dirígete al sitio web de Streamberry que Netflix ha creado: youareawful.com

Se te pedirá que “te unas a la familia Streamberry” y escribas tu nombre .

. Luego, toma con la cámara de tu télefono o sube una foto.

¡Y listo! Ahora tienes una página de inicio con tu programa como presentación, y puedes descargar una versión del póster que anuncia tu serie de “Joan Is Awful”.

que anuncia tu serie de “Joan Is Awful”. Netflix te pide que compartas tu póster a lo largo y ancho, usando el hashtag #YouAreAwful

Por supuesto, en el procedimiento para obtener tu póster se te pide que aceptes algunos términos y condiciones y, a pesar de ver “Joan es horrible”, marcarás la casilla sin leerlos.

