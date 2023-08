La Inteligencia Artificial está en todas partes. La aplicación de citas Bumble, conocida por hacer que las mujeres sean las primeras en iniciar la conversación luego del match, recurrirá a la IA para una experiencia más personalizada para los usuarios. Así como lees, las máquinas te ayudarán a encontrar el amor de tu vida... o algo parecido.

Los suscriptores de la versión Premium de Bumble contarán con nuevas herramientas para conocer a más personas, además del Best Bees (personas de interés) y “revisa antes de enviar”.

“En la aplicación estamos innovando constantemente y sumando a la experiencia en la app. Con frecuencia escuchamos que nuestra comunidad busca una mayor personalización para ser más intencionales durante el tiempo que están en la aplicación, y eso es exactamente lo que Best Bees ofrece”, señaló Whitney Wolfe Herd, fundadora y CEO de Bumble.

Por su parte, Javier Tuiran, director de comunicaciones de Bumble, sostuvo para el programa CST que “la Inteligencia Artificial ha evolucionado de tal forma que permite mejorar los elementos de compatibilidad que conecta a las personas con aquellos que comparten mayores intereses en común y con quienes pueden generar un vínculo”.

Acerca del Best Bees, Tuiran explica que el sistema opera “específicamente seleccionados para que sean compatibles. No solo se tiene en cuenta la información del perfil, sino también el historial del usuario. Esta información, junto con la IA, permite generar vínculos más cercanos.

Por qué es peligroso confiar en la IA para conseguir pareja

Un poco de ayuda extra para ligar siempre es bienvenido, pero hay cosas de las que debes cuidarte. Lo primero que debes saber es que los algoritmos se entrenan con datos existentes, por lo que hay sesgos sociales como la raza, el género u otras características.

Otro problema es el riesgo de que la IA sea manipulada y engañada por los perfiles falsos Esto puede provocar angustia emocional o incluso estafas financieras si no estás entrenado. Habrá que revisar cuáles son las configuraciones de seguridad de las IA en apps como Bumble para estar prevenido.

Lo que puede ser peor son las expectativas no coincidentes, porque la IA basará su resultado a partir de la información ya indexada en el sistema, es decir, responderá a tus gustos con datos previos sin adaptarse a tus cualidad y características. No es necesario que una IA sepa por completo cómo eres a la hora de ligar, pero siempre hay el riesgo de que las cosas no salgan como quieras si es que confías en un sistema para tus gustos personales.

