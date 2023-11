La alta congestión de tráfico es un problema que se vive a diario a nivel nacional. Esto genera que miles de peruanos pierdan horas valiosas de su día trasladándose de un lugar a otro. En este contexto, los vehículos particulares se han convertido en una necesidad para la gran mayoría de ciudadanos, motivo por el cual, aprovechando esta coyuntura, distintas marcas de automóviles ingresaron al mercado peruano con una gran variedad de diseños, esperando posicionarse como líderes en este segmento. Sin embargo, a partir de las quejas que muchos usuarios presentaron, este concepto evolucionó, haciendo que las personas ya no sólo vean sus autos como un medio de transporte, sino que, ahora consideran otros atributos que puedan cubrir sus necesidades, tales como comodidad en los asientos, rapidez al conducir, modelos agraciados, seguridad, reducción en la contaminación ambiental, etc.

Es así como la marca china Chery se ha posicionado en el segmento híbridos-eléctricos con dos modelos que se encuentran en Perú. La Tiggo 8 Pro e+, la SUV China #01 en el segmento de híbridos enchufables, cuenta con tres filas de asientos con un sistema híbrido que combina un motor de 1.5 litros turboalimentado y dos motores eléctricos, respaldado por una batería de 19,27 kWh que permite una autonomía eléctrica de hasta 100 km en las pruebas internacionales NEDC.

Desde su ingreso al mercado peruano hasta lo que va del 2023, Chery ha tenido un crecimiento mensual en el mercado total de híbridos-eléctricos de 275% y en el de híbridos enchufables de 50%, lo cual es una buena señal para la marca china que promete seguir reinventándose para ofrecerle a su público lo mejor en tecnología y en calidad de vehículos, a precios accesibles y justos.

“Desde hace mucho tiempo que en Chery identificamos las verdaderas necesidades de nuestros clientes. Ellos ya no buscaban comprar solo un auto, ellos esperaban adquirir un automóvil que les brinde comodidad, rapidez, facilidades y por supuesto, seguridad. Es por esto que desde Chery reafirmamos nuestro compromiso con cada uno de ellos y seguiremos reinventándonos para poder no solo seguir creciendo en el top de marca chinas en el mercado peruano, sino también, creando los mejores modelos de autos para cada uno de ellos”, comentó Fernando Vásquez, Sub Gerente Comercial de Chery Perú.

El fabricante chino viene desarrollando la tecnología Q Power, considerada como la más sostenible de su catálogo, ya que ofrece un menor consumo de combustible, emisiones reducidas de partículas contaminantes y una mayor eficiencia energética, sin sacrificar la comodidad y la calidad del viaje.

