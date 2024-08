¿Alguna vez has recibido una llamada telefónica en tu celular y no contesta absolutamente nadie o se quedan en silencio? Pese a que insistes con un “Hola”, no responden. ¿Qué son? Aquí te voy a ayudar cómo reaccionar y qué debes hacer en esos casos.

A este tipo de llamadas se les denomina “fantasmas”. Usualmente, son las clásicas llamadas spam de las empresas de telefonía o de bancos donde se te ofrecen diversidad de servicios como incrementar tu plan, disponer de efectivo o solicitar un préstamo.

Sin embargo, en ocasiones, estas pueden ser bastante peligrosas. Detrás de estas llamadas “fantasmas” también está un ciberdelincuente que puede no solo usar tu número, sino también tu voz. ¿Cómo lo hacen? Usando diversidad de programas que trabajan con inteligencia artificial.

En la actualidad se puede clonar la voz de una persona a fin de que llamen a algún familiar tuyo y se hagan pasar por ti. ¿Qué es lo que debes realizar en estos casos?

Estas son las recomendaciones de los expertos para saber qué hacer cuando recibes una llamada “fantasma”

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México esta modalidad de llamadas “fantasma” también se le conoce como wangiri, palabra que deriva de wankiri, que significa “un corte”.

El fraude se efectúa cuando el delincuente “llama y cuelga”. Este tipo de llamadas se hacen al azar, eso quiere decir que no saben ni tu nombre, ni mucho menos dónde vives. Estas comunicaciones, a diferencia de las demás, no cuentan con prefijos de tu país.

“De esta forma puede iniciar la estafa, ya que cuando llamas de vuelta puede ser un número premium o internacional por el que se te cobrará dinero por minuto e incluso por segundo”, menciona Profeco.

Qué debes hacer si algún número extraño te está llamando insistentemente a tu celular

Lo primero que se recomienda es que evites contestar si se recibe una llamada de un número desconocido. Siempre chequea que tenga el número del área de tu país, como es el caso del 52 en México o 51 en Perú. Asimismo, deberás bloquear las llamadas internacionales de tu celular, aunque también será bienvenido que restringas las llamadas de desconocidos. Un detalle importante es que, por nada del mundo, vayas a devolver la llamada. Recuerda que para proteger tu privacidad, será mejor que recuerdes dónde pusiste tu número de teléfono y lo borres de inmediato. También puedes hacerlo en tus redes sociales. En caso de contestar, lo mejor será que no vayas a hablar por nada del mundo, ya que podrían clonar tu voz.

Si no sabes cómo bloquear una llamada spam o desconocida, aquí tienes algunos pasos para ejecutarlo

Entra a la aplicación de teléfono y ve a los ajustes.

Busca la opción bloquear, filtrar o filtro, esto dependerá del modelo de celular que tengas.

Activa filtrar números desconocidos o silenciar desconocidos.

En caso de que tengas un número muy molesto, también puedes enviarlo a la lista negra de tu equipo.

