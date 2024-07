No te tomará más de un minuto. La red social Facebook aún es utilizada por miles de personas en el mundo. Sin embargo, por descuido, se nos puede cerrar la cuenta y no sabremos cómo recuperarla. Para que eso no te suceda en el futuro, hoy te brindaré todos los detalles para que así evites que otras personas usen tu password sin autorización.

Recuerda que para este paso sí es necesario que tengas habilitado tu correo electrónico. No dudes en chequear si todavía existe. Además, te mostraré un truco para poder modificarlo en caso todavía tengas acceso a tu Facebook.

Cómo cambiar la contraseña de tu Facebook

Lo primero será ingresar a tu perfil de Facebook. Luego presiona sobre tu foto de perfil en la esquina superior de la plataforma de Meta. Observarás una serie de opciones. Solo tienes que ir a Configuración y privacidad.

FACEBOOK | Solo tienes que seguir todos los pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A continuación anda a Configuración y luego a “Contraseña y seguridad”. Presionarás donde dice “Cambiar contraseña”.

FACEBOOK | Presiona donde dice "Contraseña". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Elige tu cuenta de Facebook y deberás poner no solo la contraseña actual, la más reciente, sino también el password que deseas usar. Lo bueno es que cuando confirmes todo, podrás cerrar sesión en todos los dispositivos donde está abierta tu cuenta.

FACEBOOK | Dale en "Cambiar contraseña". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez finalizado este método, podrás seguir usando Facebook con normalidad, sin temor a que se cierre o tengas cierto imprevisto con ella.

FACEBOOK | Debes colocar tu contraseña nueva dos veces. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.