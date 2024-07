Cuidado con lo que haces en Internet porque lo gratis puede salir caro. Las redes WiFi públicas son una salvación cuando no tienes datos móviles y más aún si es que estás en el extranjero. ¿Quién no quiere conexión gratis? La oferta es atractiva pero hay riesgos que debes evaluar para que tus datos personales no acaben en manos equivocadas. Por suerte, hay un par de soluciones técnicas y prácticas seguras que debes asumir en estas redes.

El consejo más sencillo es nunca conectarse a las redes WiFi públicas porque hay riesgo de que los cibercriminales creen redes falsas o intervengan las ya existentes para atacar a los usuarios. Una táctica recurrente es crear redes con nombres muy parecidos a los de las redes legítimas para engañar a las víctimas.

Los expertos de Kaspersky advierten que, cuando la víctima accede a la red, la información proporcionada como credenciales de redes sociales, datos bancarios o direcciones de correo electrónico puede ser captada por los ciberdelincuentes. Aquí te dejamos varios consejos y un truco para que la conexión a redes WiFi públicas sean seguras.

Cómo protegerte de las redes WiFi públicas

Evita conectarte a redes WiFi públicas a menos que sea absolutamente necesario.

públicas a menos que sea absolutamente necesario. Si te conectas, verifica la autenticidad y legitimidad de la red con el personal del establecimiento para evitar las redes engañosas que puedan capturar tu información personal.

Presta atención a la página de inicio de sesión de una red pública. Sabrás que estás en peligro cuando te pidan credenciales de inicio de sesión a través de plataformas externas, como redes sociales.

Evita acceder a sitios web que requieran información de inicio de sesión, en particular de servicios financieros y banca en línea, mientras estás conectado a una red Wi-Fi pública porque hay el riesgo de interceptación de datos sensibles.

Cómo usar VPN para protegerte en redes WiFi públicas

Kaspersky recomienda el uso de una Red Privada Virtual (VPN) que garantice una navegación privada en redes WiFi públicas. Esta tecnología encripta los datos y protege las actividades en línea de los usuarios contra accesos no autorizados y ataques dirigidos que pueden explotar el historial de navegación e información sensible.

Lo interesante es que esta herramienta puede utilizarse de forma continua, no sólo en escenarios concretos como la conexión a redes WiFi abiertas. Aquí te dejamos varias opciones de VPN gratuitas y de pago disponibles en Internet.

VPN de pago

VPN gratuitas

ProtonVPN Free | Descarga en Android y iOS

y TunnelBear | Descarga en Android y iOS

y Hide.me | Descarga en Android y iOS

y VPN Proxy Master | Descarga en Android y iOS