El futuro se mezcla con el pasado. El Samsung DeX Pad, un dispositivo que convierte el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus en una computadora de escritorio, ya está a la preventa en Estados Unidos.



El equipo tiene un precio de US$99.99 y prácticamente cumple con las mismas funciones del Samsung DeX del S8 y Note 8. La novedad es que ya no requerirá de un mouse y un teclado externo, sino bastará con operar la interfaz desde la pantalla del móvil.



Otras características que llaman la atención es la mayor resolución (de hasta WQHD - 2560x1440 pixeles), la posibilidad de conectar parlantes o audífonos, y la futura compatabilidad con los Galaxy S8, S8 Plus y Note 8.



El nuevo dispositivo de la compañía surcoreana saldrá al mercado el 13 de mayo.