Cyber Wow es una campaña online que entusiasma a miles por las ofertas disponibles en diferentes rubros. Pero ante tanta actividad comercial, recomendamos tener cuidado para evitar los fraudes vía Internet.



Para que tengas una idea de lo grave que es la filtración de los datos bancarios en la red, el 90% de fraude con tarjetas en Latinoamérica corresponde a transacciones con “tarjeta no presente” y los fraudes a nivel mundial en comercio electrónico se han incrementado en un 5.5% en el primer trimestre de 2017 respecto al 2016.



• Nunca le des tu número de tarjeta a personas que te llaman sin estar seguro quién te está llamando. Tu banco nunca te va a llamar para pedirte información importante, ni tu código de seguridad, ni mucho menos tu PIN.



• No abras correos no solicitados, tu banco nunca te va a pedir información confidencial a través de un correo.



• Cambia tus contraseñas periódicamente y no utilices la misma contraseña para todos tus redes, correos o plataformas bancarias. Trata de generar contraseñas fáciles de recordar y que contengan una combinación de números, letras (mayúsculas y minúsculas) y símbolos.



• Pregunta al banco cuáles son las medidas de seguridad con el objetivo de tener tranquilidad sobre el uso de tu tarjeta. También te permitirá conocer cuáles con las medidas de seguridad que tu banco utiliza, inclusive para conocer las diferentes ofertas y seleccionar la que mejor cubra tus necesidades.



• Configura adecuadamente los elementos de privacidad de tus redes sociales, para que siempre autorices la publicación de fotografías o videos, además de mantener información personal de manera privada y solo para tus amistades.



• Seguramente has recibido alguna vez correos donde te ofrecen algún servicio dando click a un enlace o descargando un archivo. ¡No lo hagas! A través de este tipo de correos puedes abrir la puerta de tu dispositivo a un virus y que pueda ser controlado. Esto es conocido como pishing, un método que utilizan los delincuentes cibernéticos para obtener información y estafar, usualmente en temas financieros.