La Deep Web o Internet Profunda es un espacio donde hallarás contenido que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales.



En los resultados de Google , por ejemplo, no está disponible todo lo que existe en Internet. De hecho, allí solo accederemos a las webs que cumplen cierto protocolo para ser indexado por el motor de búsqueda.



La Deep Web es entonces una navegación a través de base de datos ubicados en servidores, sin mayor filtro o vigilancia por parte de los buscadores convencionales.



En la Deep Web puedes hallar contenido ilegal si eres de los que buscan experiencias extremas. El canal de YouTube DrossRotzank, conocido simplemente como Dross, publicó hace un tiempo los siete videos más buscados en la Internet Profunda.



Si piensas entrar a la Deep Web en algún momento, presta atención a este video que puede ayudarte a tener una idea de lo que puedes encontrar y las consecuencias legales que puede significar visualizar contenido sensible.

