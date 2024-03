No cabe duda alguna de que WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo. La practicidad para enviar mensajes por el chat, archivos, fotos, videos, entre otras formas de interacción, ha permitido que la app de Meta sea de las más descargadas a nivel mundial. Sin embargo, existe una versión llamada “WhatsApp Plus”, que cuenta con un link para descargar su APK y poder instalarla en tu móvil, ofreciéndote diversas funcionalidades totalmente diferentes a la versión original. Actualmente, WhatsApp Plus 2024 cuenta con su APK oficial v17.70, que es la última versión y puedes descargarla totalmente gratis. Aquí te contamos cómo puedes hacerlo.

Ventajas y desventajas de usar WhatsApp Plus 2024 APK v17.70

Antes de optar por WhatsApp Plus, es esencial considerar detenidamente tanto sus beneficios como sus inconvenientes. Aunque la versión oficial de WhatsApp se distingue por su seguridad y por recibir actualizaciones regulares respaldadas por la infraestructura de Meta, elegir una alternativa como WhatsApp Plus puede conllevar riesgos importantes para la seguridad del usuario, incluyendo la posibilidad de suspensión de la cuenta.

En conclusión, a pesar de que WhatsApp Plus pueda resultar atractivo debido a sus características adicionales y opciones de personalización, es fundamental priorizar la seguridad y la fiabilidad ofrecidas por la versión oficial de WhatsApp. Permanecer con la aplicación oficial asegura la protección de tus datos y te brinda un servicio de comunicación confiable respaldado por una marca globalmente reconocida.

Requisitos para instalar WhatsApp Plus

Antes de instalar WhatsApp Plus, es importante verificar si tu dispositivo cumple con los siguientes requisitos:

Para Android:

Versión Android 4.1 o superior.

Conexión a Internet (a través de Wi-Fi o datos móviles).

Espacio suficiente para instalar la aplicación.

Para iOS (iPhone):

Versión iOS 10 o superior.

Acceso a Internet.

Espacio disponible para instalar la app.

Descargar WhatsApp Plus. (Foto: Composición)

¿Cómo descargar y configurar WhatsApp Plus 2024 APK v17.70?

Para quienes estén interesados en probar WhatsApp Plus, los siguientes pasos deben ser seguidos cuidadosamente:

Realiza un respaldo de tus chats de WhatsApp.

Desinstala la versión oficial de WhatsApp de tu dispositivo.

Descarga WhatsApp Plus v17.70 utilizando este enlace .

. Habilita la opción de instalar aplicaciones de orígenes desconocidos en tu dispositivo.

Procede con la instalación del APK, acepta los términos y condiciones, introduce tu número de teléfono y personaliza tu perfil.

¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus y la versión original?

WhatsApp Plus se distingue por ofrecer más opciones de personalización, temas y colores variados, opciones avanzadas de privacidad y la habilidad de enviar archivos de gran tamaño. Aunque puede resultar tentador para usuarios avanzados, vale la pena mencionar que esta versión no está autorizada por los creadores originales de WhatsApp, lo que conlleva a potenciales riesgos de seguridad. Además, las cuentas de usuarios que utilizan versiones no oficiales, como WhatsApp Plus, podrían ser suspendidas por incumplir los términos de servicio.