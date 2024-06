WhatsApp Plus es un mod de WhatsApp pero no es el único que hay disponible en Internet. Los usuarios de la versión original del servicio de mensajería instantánea suelen buscar herramientas más sofisticadas en las versiones de terceros porque, al ser diseñadas por programadores independientes, hay funciones que llegan más pronto sin tantos filtros. En este sentido, sería bueno que eches un vistazo a otros APK que compiten con WhatsApp Plus y quedarte con el que más te convenga.

La primera aplicación que te recomendamos es YoWhatsApp, un mod que hace posible que puedas responder los mensajes con un estilo de burbujas de chat. Olvídate de cerrar una app para entrar a otra. Esta versión alternativa hace que cada mensaje aparezca como ventana emergente y puedas cerrarla inmediatamente. Además, el sistema permite a los usuarios bloquear conversaciones con un PIN o contraseña.

Otro buen competidor de WhatsApp Plus es FMWhatsApp que ofrece a los usuarios múltiples temas para personalizar la interfaz. En cuestión de privacidad, podrás ocultar lo visto por última vez, ocultar las marcas azules, ocultar el estado de escritura y mucho más. El mod se ha ganado la fama por su función Anti-ban que minimiza el riesgo de ser baneado.

WhatsApp Indigo incluye las burbujas de chat pero con colores para que organices tus comunicaciones. También podrás ocultar chats archivados, borrar los emojis usados recientemente, enviar archivos con un tamaño de 72MB y el modo “siempre online” por si quieres despistar alguien.

¿Te gusta mucho usar Instagram y quieres algo parecido en WhatsApp? YCWhatsApp permite a los usuarios gestionar sus mensajes con una interfaz diseñada como la red social fotográfica. Podrás modificar las fuentes y el tamaño del texto, así como una mayor compatibilidad con videos de larga duración.

En caso quieras descargar WhatsApp Plus, aquí compartimos una guía completa de instalación.

¿Son seguros los mods de WhatsApp?

WhatsApp Plus es uno de los mods más conocidos y compartidos en Internet, ¿pero cómo es que funcionan los mods? Cada versión no oficial de WhatsApp tiene sus propios servidores, por lo que cualquier mensaje desde el aplicativo es enviado a ese servidor y después copiado para los servidores de WhatsApp original. Es en el intermedio del proceso en el que los datos del usuario pueden ser vulnerados.

Podemos decirte que lo peor que puede sucederte en los mods de WhatsApp es que tus datos no estén sujetos a los mismos estándares de seguridad que la aplicación oficial, por lo que estás expuesto a los ataques de malware, virus y hackers. Lo peor es que, como WhatsApp no permite el uso de aplicaciones no oficiales, tu cuenta podría ser bloqueada de forma temporal o permanente.

Si es que quieres darles una oportunidad a los mods de WhatsApp, te aconsejamos usar números telefónicos que no sean el principal para tus comunicaciones y tener a la mano dispositivos que estén dispuesto a poner en riesgo en caso de malware.

