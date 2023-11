WhatsApp Plus es una de las aplicaciones que muchos gustan porque trae varias funciones que la app original no tiene, pero la versión de WhatsApp Plus Rojo viene totalmente repotenciada. ¿Quieres saber qué modificaciones se han hecho?

Lo que te va a impactar primero es su cambio de diseño, pues en la actualidad WhatsApp Plus llevará una barra en la parte baja de la app, por lo que puedes ingresar fácilmente a tus conversaciones principales, las grupales, los estados, las llamadas.

Lo bueno es que esta versión no tiene los famosos Canales, algo que no ha caído muy bien a los usuarios de la app de mensajería rápida, así que no te preocupes.

Novedades de WhatsApp Plus Rojo: última versión de noviembre 2023