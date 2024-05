Hoy me puse a comparar la versión de WhatsApp Messenger del año 2022 con la actual, y rápidamente pude notar que a pesar del poco tiempo existe una gran diferencia, ya que a inicios del 2023 empezó la ola de actualizaciones que trajeron consigo increíbles herramientas como por ejemplo: el soporte “multidispositivo”; abrir dos cuentas en la misma aplicación; transferir la información de tus conversaciones a otro teléfono sin la necesidad de Google Drive; compartir la pantalla del celular durante el transcurso de una videollamada, etc., además, el cambio más evidente se encuentra en la interfaz de usuario que presentó un diseño similar a la app de iOS. Sin embargo, también me percaté que los desarrolladores de Meta eliminaron tres funciones de su referida plataforma, ¿Quieres saber qué acciones ya no puedes realizar en WhatsApp? A continuación las mencionaré.

Las tres funciones que WhatsApp eliminó

Primero, ya no puedes realizar screenshot a la foto de perfil de tus contactos.

Si lo haces aparecerá el siguiente mensaje: "No es posible tomar capturas de pantalla debido a la política de seguridad de WhatsApp".

”. Tampoco puedes tomarle una captura a las imágenes enviadas con la opción para “ ver una sola vez ”.

”. La herramienta de única visualización impide que tomes screeshot a la imagen, también evita que reenvíes el archivo con otros contactos y conversaciones grupales.

Por último, es imposible grabar la pantalla con aplicaciones de terceros o funciones nativas del smartphone a los videos para “ver una sola vez”, pues así como en Netflix, por ejemplo: al momento de pausar la grabación y reproducir el video vas a observar un fondo de color negro.

¿Por qué eliminaron dichas características? Simple, WhatsApp quiere reforzar la seguridad y privacidad de la información que envías o recibes.

Estos son algunos trucos que he usado en WhatsApp

