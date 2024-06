Desde hace algunos días se lanzó, a nivel mundial, el nuevo WhatsApp Plus, perteneciente a FouadMods. Sus más recientes versiones prometen vincular tu cuenta de WhatsApp con el APK sin problemas. Sin embargo, son muchos los usuarios que no han podido hacer el proceso debido a un error. ¿Qué debes realizar para solucionarlo de inmediato? Pues aquí te dejo todos los pasos.

Eso sí, es necesario tener que descargar una app complementaria para que todo funcione con normalidad. Además, chequea que le hayas dado permiso a tu dispositivo Android para instalar programas de terceros y así empezar a usar WhatsApp Plus con normalidad.

Qué es WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una aplicación modificada de WhatsApp que ofrece más funciones para conversar con tus amigos. Esta viene en forma de APK y son ejecutadas por una serie de desarrolladores como AlexMods, YessiMods o FouadMods.

Por ejemplo, entre sus opciones más usadas están la opción para congelar tu última hora de conexión, revisar los estados de tus amigos sin que se den cuenta y hasta descargar sus fotos o videos que desaparecen. Aunque debes tener un poco de cuidado con hacerlo rápido.

Cómo vincular correctamente WhatsApp Plus

Lo primero será descargar un simulador de la versión de Android en tu celular.

Este es completamente seguro y se trata de VMos. Aquí el enlace .

. Dale los permisos corresponientes a tu smarrphone para instalar apps de terceros.

En ese momento abre VMos. Presiona en “Agree”. Luego en “Go to settings”, y busca el nombre de la app.

Presiona y activa en “Permitir mostrar sobre otras aplicaciones”.

Regresa a VMos y pulsa sobre el recuadro grande celeste. Dale en “permitir”. Presiona el botón de abajo. Luego, verás dos barras de color celeste. Deberás darle en el primero de ellos.

Luego, verás dos barras de color celeste. Deberás darle en el primero de ellos. Debajo de “Add device” hay dos pestañas. Pulsa sobre la segunda.

Elige que deseas descargar Android 7.1 Lite. Ingresa a Download y empezará a instalarse.

WHATSAPP | Este es el programa que te ayudará a vincular el APK. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Espera que llegue al 100% y se te pedirá qué apps deseas que se instalen. Elige WhatsApp Plus.

Cuando culmines, simplemente abre WhatsApp Plus. Llega a la parte donde dice “Establecer número”.

Pulsa los tres puntitos de la esquina superior, “Vincular dispositivo”, y se te mostrará un código QR gigante.

Coge un segundo celular y tómale una foto.

A continuación, solo tienes que ir a WhatsApp normal en tu mismo celular, anda a los Ajustes y pulsa en “Vinculad dispositivo”. Luego escanea el código QR que tomaste foto anteriormente.

Verás que todas tus conversaciones se verán en WhatsApp Plus y listo.

WHATSAPP | De esta forma quedará tu smartphone con Android 7. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Qué pasa si WhatsApp descubre que usas WhatsApp Plus

WhatsApp señala en todo momento que la sanción correspondiente por usar mods es la suspensión de la cuenta, es decir, no tendrás acceso por unos días u horas. Los usuarios de WhatsApp Plus explican en foros como Quora que el sistema de Meta detecta la actividad irregular de la cuenta para proceder con la sanción. Si usas WhatsApp Plus para enviar el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas todos los días o eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, los desarrolladores de WhatsApp notarán que haces abuso de un mod que evade las restricciones del chat.

El problema es cuando insistes con la misma práctica en WhatsApp Plus. Meta podría decidir en la sanción permanente del número telefónico y solo queda ponerse en contacto en Centro de ayuda de WhatsApp. Puedes hacerlo tocando en “Solicitar revisión” dentro de la app y de nada sirve enviar más de un reporte. Solo paciencia para conocer el veredicto de la compañía.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo