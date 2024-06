WhatsApp Plus es una aplicación distinta a WhatsApp. La primera usualmente brinda más opciones como cambiar de color, chatear con amigos sin agregarlos, ver los estados en secreto y hasta descargarlos. Sin embargo, en los últimos días es imposible emplear la APK debido a que la plataforma de Meta no permite vincular tu cuenta. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues aquí te voy a brindar el método más seguro que he encontrado y que debes probar de inmediato para evitar posibles errores.

Requisitos para usar WhatsApp Plus

Cabe precisar que, en la actualidad, WhatsApp Plus puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil, aunque debes cumplir con ciertos requisitos para que así no termines por perjudicar tu número o tu smartphone.

Puedes usarlo mediante el proceso de vinculación

Contar con un número nuevo si deseas emplearlo sin escanear el código QR.

Tu terminal Android debe tener el sistema operativo versión 4.1 o superior.

Tener la cámara de tu smartphone en funcionamiento

Cuál es la última versión de WhatsApp Plus

En WhatsApp Plus existen varios desarrolladores, entre ellos encontramos a Yessimods, AlexMods, FouadMods, entre otros. Incluso, algunos programadores independientes también están tratando de sacar su APK personalizada. Pero aquí te dejo los enlaces de las versiones más recientes:

WHATSAPP | Recuerda que el único método para usar el APK es vincular. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cómo vincular correctamente WhatsApp Plus

Lo primero será descargar un simulador de la versión de Android en tu celular.

Este es completamente seguro y se trata de VMos. Aquí el enlace .

. Dale los permisos corresponientes a tu smarrphone para instalar apps de terceros.

En ese momento abre VMos. Presiona en “Agree”. Luego en “Go to settings”, y busca el nombre de la app.

Presiona y activa en “Permitir mostrar sobre otras aplicaciones”.

Regresa a VMos y pulsa sobre el recuadro grande celeste. Dale en “permitir”. Presiona el botón de abajo. Luego, verás dos barras de color celeste. Deberás darle en el primero de ellos.

Luego, verás dos barras de color celeste. Deberás darle en el primero de ellos. Debajo de “Add device” hay dos pestañas. Pulsa sobre la segunda.

Elige que deseas descargar Android 7.1 Lite. Ingresa a Download y empezará a instalarse.

WHATSAPP | Este es el programa que te ayudará a vincular el APK. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Espera que llegue al 100% y se te pedirá qué apps deseas que se instalen. Elige WhatsApp Plus.

Cuando culmines, simplemente abre WhatsApp Plus. Llega a la parte donde dice “Establecer número”.

Pulsa los tres puntitos de la esquina superior, “Vincular dispositivo”, y se te mostrará un código QR gigante.

Coge un segundo celular y tómale una foto.

A continuación, solo tienes que ir a WhatsApp normal en tu mismo celular, anda a los Ajustes y pulsa en “Vinculad dispositivo”. Luego escanea el código QR que tomaste foto anteriormente.

Verás que todas tus conversaciones se verán en WhatsApp Plus y listo.

WHATSAPP | De esta forma quedará tu smartphone con Android 7. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

