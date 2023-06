Se han desarrollado diferentes versiones modificadas de WhatsApp Messenger, aunque la más descargada a nivel mundial es WhatsApp Plus, ya sea la desarrollada por AlexMods o YesiiMods, las dos plataformas incluyen herramientas únicas que ni siquiera el aplicativo perteneciente a Meta ha incluido en sus servicios hasta la presente fecha, como por ejemplo: la función para ocultar la palabra “Escribiendo...” al momento de enviar o responder un mensaje; descargar las fotos y videos que publican tus contactos en sus estados; recibir notificaciones cuando alguien se conecta, etc.

¿Son seguras? no, por las dos siguientes razones: primero, no se descargan a través de la Google Play Store de Android o App Store de Apple, significa que no pasan los filtros de seguridad impuestos por ambas empresas; y segundo, se obtienen desde páginas web de internet, existen sitios que te brindan mayor confianza, como APKMirror, no obstante, eso no quiere decir que sea 100% segura. Millones de usuarios han descargado WhatsApp Plus infectado con virus, mientras que otro grupo quiere hacerlo pero no saben si lo que van a descargar contiene malware, ¿Deseas averiguarlo? en Mag lo explicaremos a continuación.

Para descubrir si WhatsApp Plus está infectado con virus, necesitas utilizar los servicios de “Virus total”, básicamente es una página web desarrollada por la compañía tecnológica Google, ¿Qué es y para qué sirve? es un conjunto de hasta 89 antivirus, pues cuando detecta que un archivo o APK viene con malware, esta arroja la cantidad de bases de datos o sistema de antivirus que reportan como “muy peligroso” descargar el elemento.

La guía para saber si WhatsApp Plus está con virus

Primero, entra a “Virus Total”, aquí te dejamos el enlace .

. Como puedes apreciar hay dos opciones: “Archivo” (en caso hayas descargado el APK) y URL (si todavía no lo descargas).

Supongamos que aún no lo bajas, copia y pega en la sección “URL” el link de la página en donde vas a descargar WhatsApp Plus .

. Ahora, oprime la tecla enter o buscar.

Espera que termine el proceso y en la parte superior izquierda te aparecerá la cantidad de alertas que lo reportan como potencialmente peligrosos.

Por ejemplo, puede salir 10/89, no significa que hayan 10 virus o que se descarte la presencia del mismo, sino que 10 de las 89 plataformas de antivirus lo reportan como archivo peligro.

Se recomienda no descargarlo. En la parte inferior te brinda todos los detalles del APK, si incluye virus troyano, malware, jocker, etc.

Por estos motivos no debes chatear con alguien que tenga WhatsApp Plus

Menos seguridad y privacidad de la información que compartes.

Aunque ambas plataformas incluyen las mismas funciones, WhatsApp Plus saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta.

saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta. Si envías una foto o video con la función denominada “Ver una sola vez”, no tendría mucho sentido que la utilices con un cliente de la versión “Plus”, ya que podría haber activado esa herramienta con la que puede ver su archivo multimedia las veces que quiera.

WhatsApp Messenger si cuenta con el cifrado de extremo a extremo, pero la encriptación del contenido se pierde al momento de chatear con un contacto que utiliza el servicio “Plus”. Recuerda que el APK no tiene chats cifrados.

¿Qué consecuencias hay? que cualquiera sería capaz leer, ver y escuchar todo lo que se envían, incluso los desarrolladores de WhatsApp Plus.

¿Cómo saber si alguien utiliza WhatsApp Plus? es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales:

es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales: Nunca lee los mensajes o reproduce notas de voz grupales (confirmación de lectura).

Nunca aparece en línea.

No sale la palabra “Escribiendo” o “Grabando audio” cuando te responde.

Descarga tus estados y los publica en su historia.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp Plus en Depor, y listo. ¿Qué esperas?