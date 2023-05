Los dispositivos móviles están expuestos a una gran cantidad de peligrosos virus que no solo pueden robar los datos que almacenas en tu teléfono, sino que también son capaces de acceder a la información de las conversaciones personales y grupales de WhatsApp Plus, sin embargo, para que refuerces la seguridad y privacidad de tu cuenta, te recomendamos activar el “antivirus” de la referida plataforma de mensajería instantánea, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

¿Para qué sirve este antivirus? antes de comenzar, te comentamos que la función denominada “Antivirus Plus” es una herramienta que viene de forma predeterminada en WhatsApp Plus, no obstante, es importante aclarar que solamente protegerá la información de tu cuenta, mas no la del sistema de tu teléfono.

Por ejemplo: hace poco se detectó al virus malware “Dracarys”, el cual se especializa en atacar las cuentas de WhatsApp Plus. Su nombre hace referencia a la serie de ficción “Game Of Thrones”, pues “Dracarys” significa “Fuego de dragón”, ¿Por qué es peligroso? porque es capaz de copiar páginas exactas de los sitios web en donde descargas el programa de mensajería, pues como se trata de un APK tienes que actualizarlo manualmente cuando se publique una nueva actualización, si entras a la página incorrecta podrías infectar al smartphone.

La guía para activar el antivirus de WhatsApp Plus

Primero, abre WhatsApp Plus .

. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, escoge la que dice “Plus configuraciones”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Pantalla principal”

Desplázate hacia abajo y ubica la sección “ Antivirus Plus ”.

”. Finalmente, activa el interruptor que se encuentra a la derecha.

Listo, de esta manera el APK de mensajería va a defender la información de tu cuenta frente cualquier tipo de virus.

Cómo convertir WhatsApp Plus en WhatsApp

Lo primero que debes saber es que WhatsApp Plus tiene una serie de funciones dentro de su aplicación.

Para poder configurar WhatsApp Plus como si fuera WhatsApp debemos entrar a Ajustes.

Allí pulsamos en Plus Configuración.

Luego simplemente vamos a Pantalla Principal y a Barra Superior.

En ese momento desactivamos el botón de “Separar Chats/Grupos”

Además de “Muestra el modo de Luz/Noche” y el “Modo avión”.

También eliminamos cualquier tema que hayamos instalado.

En caso de que preferiste cambiar de color, también debes deshabilitarlo.

Por defecto usa el “modo oscuro” o el “modo claro” en WhatsApp Plus.

Cuando culmines, verás que tu WhatsApp Plus se parecerá mucho a WhatsApp.

El objetivo es que tus amigos nunca sepan que estás usando WhatsApp Plus o sabrán que lees y descargas sus fotos sin autorización.

