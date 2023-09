WhatsApp sigue realizando varios cambios, pero Yo WhatsApp no se quiere quedar atrás. En ella puedes cambiar el color de la aplicación, además de saber quién te bloqueó en tiempo real, si tu amigo modificó su foto de perfil o simplemente evitar que te hagan llamadas.

Además de ello se le uno el antiban y diversidad de correcciones. En Yo WhatsApp V9.81 se han agregado las funciones para editar los textos, la herramienta para guardar los videomensajes, además puedes mantener el anonimato en caso no quieras que tus amigos no vean si has escuchado sus mensajes.

¿Cómo puedo descargar el nuevo APK? Pues aquí te decimos todos los pasos para que así logres contar con esta versión que está cambiando el estilo de chatear.

Descargar Yo WhatsApp V9.81: última versión del APK septiembre 2023

Lo primero y más importante será realizar una copia de seguridad de tu WhatsApp normal.

Tras ello simplemente espera que termine todo el proceso y elimina WhatsApp.

Ahora solo deberás descargar Yo WhatsApp V9.81 utilizando el enlace .

. Sigue todas las instrucciones, pero recuerda darle los permisos correspondientes a tu navegador para instalar apps de terceros.

Ahora coloca tu número de celular y espera que llegue el código de verificación.

A continuación coloca tu nombre y foto de perfil.

Cuando tengas todo, ya podrás chatear con todos tus amigos en una plataforma totalmente azul.

Le puedes hacer todos los cambios que desees, pero recuerda realizarlos con precaución ya que es posible que WhatsApp normal te termine baneando.

