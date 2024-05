¿Tu jefe te escribe a cada rato cuando ya estás fuera del trabajo? ¿No quieres saber nada de alguien en específico? No te preocupes. A veces muchos tienden a emplear dos celulares al mismo tiempo, uno personal y otro para las labores diarias. Sin embargo, ante la gran cantidad de mensajes que recibes en el segundo dispositivo, de seguro se te ha pasado por la cabeza el desinstalar WhatsApp. Para ello te digo que no hay necesidad de hacerlo: con estos pasos podrás desactivar la app perteneciente al conglomerado de Meta sin tener que eliminar por completo la plataforma. Además, no perderás tus mensajes, estados ni los stickers que has creado. Solo emplea este tutorial.

Cómo desactivar WhatsApp sin desinstalarlo

Lo primero será ingresar a los Ajustes de tu smartphone Android .

de tu smartphone . Luego anda a la opción de Aplicaciones .

. En ese instante deberás presionar en WhatsApp . Recuerda que todo se mostrará en orden alfabético.

. Recuerda que todo se mostrará en orden alfabético. Allí dirígete al botón de “Forzar cierre” .

. Ahora presiona sobre él y con eso ya habrás podido cerrar WhatsApp sin necesidad de instalarlo.

Eso sí, recuerda que si vuelves a abrir la app, todas las funciones entrarán nuevamente en operación y recibirás los mensajes que han quedado como pendientes.

WHATSAPP | Con ello ya podrás cerrar sesión en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

