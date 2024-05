Hace varios meses WhatsApp Messenger agregó la función que te permite compartir encuestas a través de tus conversaciones personales y grupales, esto para conocer la opinión de las personas sobre un determinado tema o saber sus gustos y preferencias, por ejemplo: supongamos que vas a salir a cenar con tu familia, pero no saben a dónde ir, aquí podrás crear una encuesta que incluya un total de 12 opciones, como: pizza, hamburguesas, comida vegetariana, etc., sin embargo, hoy te enseñaré lo que debes hacer para activar las alternativas múltiples, significa que los integrantes del chat escogerán más de una opción. Esta herramienta es nativa de la referida plataforma de mensajería instantánea, así que no será necesario descargar programas modificados de la versión original.

Así puedes crear encuestas de WhatsApp con la opción para permitir varias respuestas

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier conversación personal o grupal.

El siguiente paso es presionar sobre el icono del clip que se ubica en el campo de texto (abajo a la derecha).

Toca en “ Encuesta ”.

”. Procede a colocar una pregunta o título.

También agrega hasta doce opciones diferentes.

Finalmente, activa al interruptor denominado “ Permitir varias respuestas ”.

”. Eso sería todo. Comparte la encuesta y espera que tus contactos elijan más de una opción.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

