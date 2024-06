Faltan pocos días para disfrutar de los octavos de final de la Eurocopa 2024, también conocido como Euro 2024. La fase de grupos está por concluir y tenemos una idea de los equipos que pasarán a la siguiente fase. Tú no deberías perderte ningún detalle, así que hemos hecho una guía para que puedas ver en vivo cada encuentro en tu smartphone Android y iOS.

Las transmisiones en vivo de la Euro 2024 están disponibles por igual para los sistemas operativos Android y iOS. Para disfrutar de cada encuentro de manera legal y segura, los fanáticos del fútbol tendrán que suscribirse a Disney Plus debido a que los catálogos de Star y ESPN pasarán a la plataforma del ratón a partir del 26 de junio. El beneficio de este cambio es que todos los servicios de Disney pasarán a una sola plataforma y no hará falta crear cuentas por separado.

Así las cosas, los suscriptores tendrán tres planes para elegir según el contenido que deseen visualizar desde el día de la integración:

Suscripción mensual - Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic por dólares 7.99 mensuales.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic por dólares 7.99 mensuales. Suscripción anual - Disney+ todo el año por 66.99 dólares anuales.

Disney+ todo el año por 66.99 dólares anuales. Combo+ - Paquete de Disney+ y Star+ (el indicado para ver la Euro 2024) por 14.99 dólares mensuales.

Quienes se registraron en la plataforma antes del 26 de junio, deberán pagar el nuevo costo desde el 26 de julio salvo que decidan cambiar o cancelar la suscripción actual.

Cómo ver la Euro 2024 en vivo

¿Ya con ganas de disfrutar de los partidos de la Euro 2024? Ingresa a este enlace para que puedas elegir tu plan de Disney Plus. Recuerda que debes suscribirte al plan Combo+ para acceder a los deportes en vivo de ESPN.

Hecho lo anterior, tendrás que descargar Star Plus en tu teléfono inteligente. De tener un Android, la aplicación de Star Plus es compatible en las TV, celulares y tabletas con sistema operativo Android SO Lollipop 5.0 o posteriores. En el caso de los equipos Apple, el sistema opera con versiones iOS 14.0 y posteriores, y dispositivos Apple TV con tvOS 14.0 en adelante.

Después solo queda buscar en el catálogo las transmisiones de ESPN y disfrutar de los encuentros. No te aconsejamos recurrir a las páginas que ofrecen transmisiones gratuitas porque hay el riesgo de descargar algún malware y perder tus datos personales.

