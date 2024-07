Mañana cierran los octavos de final de la Eurocopa 2024 y no deberías perderte de ningún detalle. España, Alemania, Francia e Inglaterra son algunas de las selecciones que han asegurado su paso a cuartos. Si es que deseas ver los encuentros más intensos del certamen desde tu Android y iOS, has llegado al lugar indicado.

La solución gratuita para ver los encuentros en dispositivos inteligentes es colgarse de las transmisiones de señal abierta. Deberás conformarte con las locuciones en francés, alemán o italiano. Igual puedes probar la señal española de RTVE. Considera que los canales tienen ciertas licencias para cada partido, así que deberías probar en varios hasta ver el que te interesa. Te dejamos los enlaces de las plataformas de los partidos en vivo de la Euro 2024.

Si tienes dificultades para acceder a la transmisión por restricciones geográficas, puedes descargar un VPN para ocultar el IP de tu conexión y así revisar el contenido sin importar las fronteras.

Cómo ver la Euro 2024 en Disney Plus

Los fanáticos del fútbol tendrán que hacerse una cuenta en Disney Plus para acceder a los catálogos y licencias de Star y ESPN. Aquí presentamos los tres planes disponibles:

Suscripción mensual - Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic por dólares 7.99 mensuales.

- Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic por dólares 7.99 mensuales. Suscripción anual - Disney+ todo el año por 66.99 dólares anuales.

- Disney+ todo el año por 66.99 dólares anuales. Combo+ - Paquete de Disney+ y Star+ (el indicado para ver la Euro 2024) por 14.99 dólares mensuales.

Una vez que tengas la suscripción, descarga Star Plus en tu teléfono inteligente. De tener un Android, la aplicación de Star Plus es compatible en las TV, celulares y tabletas con sistema operativo Android SO Lollipop 5.0 o posteriores. En el caso de los equipos Apple, el sistema opera con versiones iOS 14.0 y posteriores, y dispositivos Apple TV con tvOS 14.0 en adelante.

Aplicaciones para seguir la Eurocopa 2024

FotMob ofrece estadísticas y actualizaciones minuto a minuto. Podrás saber las alineaciones, los nombres de los jugadores, comentarios en vivo y alertas personalizables para que el celular te avise de las novedades.

SofaScore cubre diferentes deportes además del fútbol. El sistema ofrece resultados en vivo, estadísticas detalladas y una función de chat para interactuar con otros aficionados. También incluye gráficos interactivos y un radar de rendimiento para cada jugador.

FIFA+ tiene información de distintos torneos de fútbol, con noticias, estadísticas, videos destacados y entrevistas exclusivas. ¿También estás viendo la Eurocopa? Pues con esta app podrás revisar de todo en tiempo real y echar un vistazo a resultados anteriores.

OneFootball brinda noticias personalizadas, resultados en vivo, videos de los momentos destacados y análisis detallados. También puedes seguir a tus equipos y jugadores favoritos y recibir notificaciones específicas.

Goal trae noticias de última hora, videos, análisis y comentarios en vivo. Podrás revisar entrevistas exclusivas, reportajes de fondo, estadísticas frente a frente y notificaciones instantáneas.

