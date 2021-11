¿Estás usando Facebook ? ¿Ya te llegó la actualización? La app ha experimentado una serie de cambios a partir del 3 de noviembre, pues se ha actualizado en todos los teléfonos del mundo cambiando su nombre original.

Hace algunos días Mark Zuckerberg, creador de Facebook , anunció que su compañía se llamará Meta, por Metaverso, por lo que las aplicaciones que engloban a la empresa también variarán de composición. ¿Lo sabías?

El cambio se ha dado cuando actualizas la aplicación desde tu teléfono iPhone o Android, usando Google Play o iOS Store . A partir de hoy se llamará “ Facebook from Meta ”. Esto lo podrás apreciar cuando cierras y abres la aplicación, pues en la pantalla de inicio se mostrará el nuevo nombre.

Lo mismo ha sucedido con otras apps pertenecientes al conglomerado de Mark Zuckerberg, es decir que ya no se llamará solo Instagram, sino “Instagram from Meta”. De igual forma “WhatsApp from Meta”, “Messenger from Meta” y “Oculus from Meta”.

¿Debo ser un usuario beta para poder visualizar el cambio del nombre de Facebook ? Para nada. Sin embargo, si no te llega la actualización de la red social a tu celular con el nombre de Facebook from Meta, no te desesperes que a lo largo del día o la semana lo podrás observar.

De esta forma Facebook ahora pasará a llamarse Facebook from Meta a partir de la última actualización. (Foto: MAG)

¿Qué es Meta, el Metaverso de Facebook?

Durante su presentación a finales de octubre, Mark Zuckerberg indicó que el futuro de la humanidad es estar en el “metaverso”, en el que las personas se moverían con sus avatares personalizados. Asimismo, todas las persona podrán navegar en Meta utilizando las aplicaciones que siempre usan, como es el caso de WhatsApp.

Esta agrupará también a empresas como Oculus, Messenger, Instagram, entre otras marcas que maneja Mark Zuckerberg. ¿Y tú cuál usas? Estas también se llamarán “Oculus from Meta”, “Facebook Messenger from Meta” e “Instagram from Meta”.