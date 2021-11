WhatsApp , pese a todos los problemas que tiene, continúa siendo una de las apps de mensajería más descargadas en el mundo, según datos de Sensor Tower . Esta fue comprada por Facebook hace algunos años e incluso, cuando abres la aplicación, puedes observar el nombre de la marca.

Sin embargo, ahora que Mark Zuckerberg decidió modificar el nombre de Facebook a Meta , por Metaverso, WhatsApp también tendrá cambios, en realidad en su apellido. ¿Cómo se llamará ahora?

Cuando abres WhatsApp en la parte de abajo de la pantalla de inicio podrás ver que dice “WhatsApp from Facebook”, esto con el objetivo de que sepas claramente que la app de mensajería pertenece a la compañía de la red social.

Ahora con la llegada de Meta, se espera que el logo y la marca empiece a aparecer en varias aplicaciones como Instagram, Messenger y, en especial, WhatsApp . Eso quiere decir que se llamará en unos días “WhatsApp from Meta”.

Se espera que este cambio sea de forma paulatina, empezando por las aplicaciones que Facebook maneja de raíz como es el caso de su red social, Messenger, Instagram, Oculus, entre otros. ¿Lo sabías?

Meta logo

¿Qué es Meta, el Metaverso de Facebook?

Durante su presentación a finales de octubre, Mark Zuckerberg indicó que el futuro de la humanidad es estar en el “metaverso”, en el que las personas se moverían con sus avatares personalizados. Asimismo, todas las persona podrán navegar en Meta utilizando las aplicaciones que siempre usan, como es el caso de WhatsApp.

Esta agrupará también a empresas como Oculus, Messenger, Instagram, entre otras marcas que maneja Mark Zuckerberg. ¿Y tú cuál usas? Estas también se llamarán “Oculus from Meta”, “Facebook Messenger from Meta” e “Instagram from Meta”.