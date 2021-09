Facebook Messenger es considerada la segunda mejor aplicación en todo el mundo si hablamos sobre plataformas de mensajería instantánea. Durante el transcurso de este año el referido aplicativo de color celeste se ha actualizado unas cuantas veces para traer novedosas herramientas como: los soundmojis y las videollamadas que ya cuentan con el cifrado de extremo a extremo. En esta oportunidad vamos a enseñarte un truco para eliminar todos los chats desde un smartphone o computadora.

Hay muchas razones para dejar vacía tu bandeja de chats en Facebook Messenger, ya sea porque vas a cambiar de cuenta, no quieres que vean el contenido de una conversación, porque hace mucho tiempo no hay actividad, etc. Aunque parece algo muy sencillo de realizar hay millones de usuarios que no saben cómo eliminar los chats si se encuentran navegando desde un ordenador, portátil, tableta e incluso el mismo teléfono móvil.

Es importante aclarar que no vas a poder borrar todas las conversaciones de un solo clic o en un solo paso, quiere decir que tendrás que eliminarlos uno por uno; asimismo, si en ese chat hay fotos, videos y documentos que consideres de suma importancia, una vez que elimines todo no podrás recuperarlo. Te recomendamos revisar todo a detalle antes que realices esta acción.

CÓMO ELIMINAR LOS CHATS DESDE UN SMARTPHONE

Abre Facebook Messenger .

. Ahora, pulsa por unos segundos sobre cualquier conversación.

Se desplegarán varias opciones, elige la que dice ´Eliminar´.

Se aparecerá el siguiente aviso: “¿Eliminar toda la conversación? Si eliminas tu copia de la conversación no podrás recuperarla” , punto muy importante.

, punto muy importante. Si consideras que dentro de ese chat no hay nada relevante entonces procede a tocar en ´Eliminar´.

El mismo procedimiento puedes realizarlo con los chats grupales, así que no será necesario salirte de un grupo para eliminar su contenido. Algo que en WhatsApp sí es obligatorio.

Presiona la opción Eliminar (Foto: Mag)

CÓMO ELIMINAR LOS CHATS DESDE UNA PC

Inicia sesión en Facebook y dirígete al ícono de las conversaciones.

y dirígete al ícono de las conversaciones. Se desplegarán todos los chats y en la parte inferior te aparecerá la opción ´Ver todo en Messenger´, apriétala.

Ahora, pasa el cursor (mouse) sobre el chat que has elegido hasta que se llegue a sombrear.

Después, haz clic en los tres puntos suspensivos que se ubican en la parte derecha (…)

Finalmente aprieta en ´Eliminar chat´.

¿Tienes algún problema con Facebook Messenger y quieres informarlo? Haz clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.