Facebook está realizando cambios importantes dentro de su aplicación de mensajería rápida: Facebook Messenger. Resulta que cuando actualicé la aplicación, esta me solicita una contraseña para poder visualizar mis chats completos, además de las conversaciones secretas que he realizado. ¿A qué se debe? Como sabes, cuando ingresabas a la plataforma, ya sea desde tu celular Android o iPhone, o por medio de la computadora, podías ver quién te había escrito sin mayores problemas, pero eso se acabó. El objetivo de la red de Mark Zuckerberg es proteger todo y cifrarlo de forma que ningún tercero acceda a tus cosas privadas. Sin embargo, hoy te diré qué es lo que debes hacer y qué sucede en caso no quieras aceptar en ponerle un password. Sigue todos estos pasos.

Por qué debes poner una contraseña en Facebook Messenger

En primer lugar esto mantendrá tus conversaciones en secreto.

En caso alguien tenga acceso a tu Facebook y quiera ingresar a Facebook Messenger, no podrá hacerlo porque se le solicitará una contraseña para acceder al historial .

. Si se coloca mal la password o simplemente hace caso omiso, no podrá ver los chats antiguos.

FACEBOOK | De esta manera aparecerá un mensaje ni bien abras Facebook Messenger en tu celular. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso quiere decir que empezarás desde cero.

En ese caso podrás crear una clave de 6 dígitos que debes recordar. Asimismo puedes continuar, en el caso de los iPhone, con iCloud Drive.

FACEBOOK | De esta manera podrás definir si deseas que se genere una contraseña o que solo se use en un dispositivo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También hay otra restricción, que es la de solo poder acceder a Facebook Messenger en un dispositivo, generando que los demás terminales donde te hayas logueado, se cierren automáticamente.

Para activar esta nueva función solo deberás actualizar la aplicación de Meta y, ni bien lo ejecutes, verás ese mensaje.

