Cada vez que mandabas una foto a tu amigo a través de Facebook Messenger, esta se veía completamente pixeleada, incluso borrosa debido a que no contaba con la opción de alta calidad. Sin embargo, al parecer, la app de Meta te ha escuchado y ahora es posible enviar cualquier imagen en HD a todos tus contactos e incluso podrás crear Álbumes para que así no estés pasando archivo por archivo. ¿Cómo se hace? Pues es bastante simple. Eso sí, esta función está llegando poco a poco a los distintos dispositivos del mundo, siendo los primeros en recibirla aquellos que se han unido a la Beta de la plataforma de mensajería. Así que no te quedes con la duda que aquí te muestro todos los pasos.

Cómo enviar fotos en HD en Facebook Messenger

Lo primero será convertirte en beta tester de Facebook Messenger .

. Para ello anda a Google Play y busca la aplicación.

En ese momento verás la opción denominada “Conviértete en usuario beta” .

. Dale en “Participar” y luego de unos minutos podrás disfrutar de las nuevas funciones .

. En ese momento dirígete a Facebook Messenger y trata de enviar una foto.

FACEBOOK | De esta manera podrás enviar a cualquier persona tus fotos en HD usando Facebook Messenger. (Foto: Meta)

Allí observarás un botón que dice “HD”. Solo deberás presionarlo y listo .

. Cuando mandes la imagen, esta aparecerá con un indicador de que está en alta calidad .

. Por otro lado, también tienes la opción para poder crear álbumes.

FACEBOOK | También se ha integrado la función para poder crear álbumes. (Foto: Meta)

Solo selecciona las fotos y luego en “Add album”.

Cuando lo logres, define un nombre a ese grupo de imágenes y listo.

Recuerda que se han integrado hasta cuatro funciones en Facebook Messenger que pueden sobreponerse incluso a WhatsApp.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.