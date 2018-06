Facebook responde a preocupante acusación de haber filtrado datos a fabricantes de smartphones 

Facebook se defiende de otra grave acusación. La red social de Mark Zuckerberg asegura no estar "al tanto" de un eventual acceso fraudulento a los datos personales de sus usuarios por parte de los fabricantes de smartphones hace varios años.



Facebook señala además estar "en desacuerdo" con las conclusiones de una investigación del New York Times , en el que precisar que los fabricantes de móviles habrían accedido a datos personales de los usuarios sin su consentimiento mediante la instalación de una interfaz de Facebook .



La investigación señala que estas transferencias de datos podrían haber tenido lugar después del acuerdo alcanzado en 2011 entre Facebook y la Comisión Federal de Comercio (FTC) para proteger mejor los datos de sus usuarios, que solo podrían ser transferidos con su consentimiento explícito.



La defensa de Facebook consiste en la creación de una aplicación estandarizada, unos sesenta fabricantes de teléfonos como Amazon , Apple , Blackberry , HTC , Microsoft y Samsung habían colaborado con Facebook para adaptar una interfaz de la plataforma en sus dispositivos.



Facebook (Foto: internet) Facebook se ampara en la Comisión Federal de Comercio (Foto: internet)

"Los hemos estado monitoreando desde el principio" , dijo Ime Archibong , vicepresidente de asociaciones de productos de Facebook , y señaló que "los socios no podían integrar los datos de los usuarios sin su permiso" .



"La información sobre los amigos, así como las fotos, solo estaba disponible en dispositivos si la gente tomaba la decisión de compartir esta información con sus amigos" , agregó.



Sin embargo, el New York Times ha comprobado que estos permisos de los usuarios no siempre han sido explícitos como se estableció en la FTC de 2011.