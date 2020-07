¡Vida el Perú! Google diseñó un nuevo doodle para celebrar las Fiestas Patrias. La ilustración, que puedes ver en la portada del motor de búsqueda, muestra a una vicuña en medio de las letras del logotipo de Google.

Google describe a la vicuña como un pariente cercano de la llama y la alpaca. También resalta su elegancia, la calidad de su fibra y lo que representa para los peruanos.

“La vicuña es venerada por su capa externa lustrosa, suave y duradera, una fibra tan deseable que durante el imperio incaico estaba reservada exclusivamente para la nobleza. Fueron cazadas casi hasta la extinción, pero estos elegantes animales se han recuperado desde entonces hasta un número saludable. Esta rara resistencia refuerza a la vicuña como símbolo de la independencia, patriotismo y fortaleza”, reza la descripción.

Google ha hecho varios otros doodles dedicados a nuestro país, como los homenajes a César Vallejo, Chabuca Granda, Yma Súmac, Lucha Reyes, José Sabogal, Abraham Valdelomar, Laura Rodríguez Dulanto y Pedro Paulet.

GOOGLE | Ahorro de energía

Google anunció que el navegador Chrome mejorará el consumo de batería gracias a un cambio en las pestañas secundarias del navegador.

La mejora llegará en la próxima versión de Google Chrome, que aún sigue en desarrollo. El sistema limitará los temporizadores y rastreadores de JavaScript a las pestañas que no se encuentren en uso a una duración máxima de 1 minuto. Al fin Google se dio cuenta que no tiene sentido actualizar información como la ubicación del cursos del ratón o los cambios de interfaz en pestañas que no están siendo usadas.

Google informó que la nueva configuración aumentará la duración de la batería de una laptop hasta en 2 horas con 36 pestañas abiertas.

El cambio de Google no es nada nuevo en el mercado de los navegadores. Safari, de Apple, hizo esta misma modificación en el pasado. No se sabe con precisión cuándo se podrá descargar la actualización, solo queda esperar.